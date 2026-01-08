WSJ yazdı: Trump’ın Venezuela planının önündeki en sert engel

ABD’nin, Venezuela'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’yu silah zoruyla ülkeden kaçırmasının ardından ülkede ciddi bir otorite boşluğu oluştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’nın 'ABD dostu bir petrol devleti'ne dönüştürülmesi gerektiğini savunurken, bu hedefin önündeki en büyük engelin İçişleri Bakanı Diosdado Cabello olduğu ifade ediliyor.

Wall Street Journal (WSJ)’nin analizine göre, ülkenin 'fiili güvenlik patronu' olan Cabello, Venezuela’daki güvenlik güçleri ve paramiliter milisler üzerinde kontrole sahip.

Uzun yıllardır rejimin en sert uygulayıcısı olarak bilinen Cabello, ABD operasyonunun ardından, başkent Caracas’ta motosikletli silahlı gruplar olan 'colectivos' üzerinden açık bir güç gösterisi yaptı.

İçişleri Bakanı Diosdado Cabello

Gazete, Cabello’nun bu konumuyla Trump yönetiminin Venezuela’da hızlı bir siyasi geçiş planını doğrudan bloke ettiğini vurguluyor.

"CABELLO YOL AYRIMINDA..."

WSJ’ye göre ABD tarafından Maduro ile birlikte suçlanan Cabello, kritik bir yol ayrımında bulunuyor: Ya geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez’in liderliğindeki yeni yönetimi destekleyecek ya da doğrudan iktidarı ele geçirmeye çalışarak ABD ile açık bir çatışma riskini göze alacak.

Washington’daki güvenlik çevreleri, Cabello’nun görevden alınmasının ABD’nin temel taleplerinden biri haline gelebileceğini değerlendiriyor.

Devlet televizyonunda yayımlanan ve komplo teorileriyle dolu haftalık programında sık sık silahlarla poz veren Cabello’nun öngörülemezliği, ABD açısından ek bir risk unsuru olarak görülüyor. WSJ, Trump’ın rejimin baskıyı gevşetebileceğine dair açıklamalarına karşın, Cabello’nun sahadaki uygulamalarının bu söylemlerle çeliştiğine dikkat çekiyor.

"SİLAHLAR ONUN ELİNDE"

Gazeteye konuşan ABD’li ve uluslararası analistlere göre Venezuela’daki güç dengesi, silahlı aygıtları elinde tutan Cabello’nun tutumuna bağlı. Bir uzmanın ifadesiyle, “Delcy Rodríguez Washington’la konuşabilir, ancak silahlar Cabello’nun elinde.”

Bu nedenle Trump yönetiminin Venezuela planının kaderi, büyük ölçüde Cabello’nun atacağı adımlara endekslenmiş durumda.