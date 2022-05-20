Xi: Çin, ortak kalkınmayı teşvik etmek için BRICS ülkeleriyle birlikte çalışacak

20 Mayıs 2022 Cuma, 12:40

Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Xi Jinping, BRICS ülkeleri ve diğer gelişmekte olan ülkelerdeki siyasi partiler, düşünce kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katıldığı sanal bir toplantıya hitaben yaptığı konuşmada, küresel ekonomideki kırılganlıklar, kalkınma alanındaki uçurumun büyüklüğü, iklim değişikliği ve dijital yönetim gibi alanlara değindi.

Xinhua'da yer alan habere göre, BRICS ülkelerinin kuruluş amaçlarına sadık kalması gerektiğini vurgulayan Xi, zorlukların üstesinden gelmek ve daha parlak bir gelecek inşa etmek için diğer gelişmekte olan ülkelerle birlikte çalışmanın gerekliliğine işaret etti.

"BİRLİKTE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"

Xi, Çin'in, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin uygulanmasını hızlandırmak, Küresel Kalkınma Girişimleri'nin uygulanması için sürekli olarak baskı yapmak ve ortaklaşa küresel kalkınma toplumu oluşturmak için BRICS ülkeleri de dahil olmak üzere bütün ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Xi, BRICS ve diğer gelişmekte olan ülkelerdeki siyasi partiler, düşünce kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin sorumluluklarını yerine getirmeleri, karşılıklı etkileşimi derinleştirmeleri ve ortak küresel kalkınma elde etmek ve insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir toplum inşa etmek için akıl ve güce katkıda bulunmaları gerektiğini vurguladı.

BRICS NEDİR?

BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'yı kapsayan gelişmekte olan bir piyasa blokunun kısaltmasıdır. BRICS ülkeleri, bulundukları bölgelerin bölgesel ilişkileri üzerindeki önemli nüfuz potansiyeliyle tanınırlar ve beş ülkenin hepsi G20 üyesidir. 2009’dan beri BRICS ülkeleri yıllık olarak resmi zirvelerde temaslarını sürdürmektedirler.

2015 yılı itibarıyla beş BRICS ülkesi dünya nüfusunun 3.1 milyarını (%41’ini) temsil etmektedir. 24. sırada olan Güney Afrika Cumhuriyeti dışında tüm üyeler nüfuslarına göre ülkeler sıralamasında ilk 10’da bulunmaktadır.

2018 yılı itibarıyla bu beş ülke toplamda 18 trilyon dolar GSYİH’ye sahipler. Bu rakam dünya üzerinde 2018 yılı içerisinde üretilen tüm mal ve hizmetlerin değer toplamının yaklaşık %23.2’sini oluşturmaktadır. BRICS ülkeleri arasındaki ikili ilişkiler eşitlik, karşılıklı olarak devlet işlerine karışmama ve ortak fayda ilkeleri üzerine kuruludur.