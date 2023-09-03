Festivalciler çölde sele yakalandı: 1 kişi öldü

Yayınlanma: 03.09.2023 - 17:00

Güncelleme: 03.09.2023 - 17:33

ABD'nin Nevada eyaletindeki Black Rock Çölü'nde gerçekleşen dünyanın en ünlü festivallerinden Burning Man, şiddetli yağış sebebiyle çamur banyosuna dönüştü. Eğlenmek için festivale gelen on binlerce kişi, çölün ortasında mahsur kaldı.

Reuters'ta yer alan habere göre, festival alanında mahsur kalmanın "bir süre" devam edebileceği belirtildi. Yerel basın, alışılmışın dışındaki yağışın çöl kumunu yoğun ve kaygan çamura dönüştürdüğünü ifade etti.

Organizatörler cumartesi sabahı saat 5'te yaptıkları yaptıkları açıklamada festival alanına acil durum araçları dışında otomobil alınmayacağını belirtirken, "Black Rock'taysanız lütfen olduğunuz yere sığının ve güvende kalın" dedi.

Yapılan ikinci bir açıklamada ise, "Gıda ürünlerini ve suyu idareli tüketin, sıcak bir yere sığının" denildi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Festival alanına girişler, cumartesi günü saat 12.00'de kalıcı olarak kapatılırken, pazartesi günü sona ermesi planlanan festivalin katılımcıları, alandan ayrılmaya başladı.

Şiddetli yağış nedeniyle kaosa dönüşen festivalde, bir kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Olay yerinde soruşturma başlatan polis, ölümün festival sırasında meydana geldiğini ancak ölen kişinin kimliğini ve ölüm nedeninin tespit edilemediğini söyledi.