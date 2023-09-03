2. Homeros Edebiyat Sanat Festivali için geri sayım başladı!

Yayınlanma: 03.09.2023 - 14:39

Güncelleme: 03.09.2023 - 14:54

İzmir'de Bayraklı Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek Bayraklı Uluslararası Homeros Edebiyat/ Sanat Festivali, 29 - 30 Eylül - 1 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Açılış Galası Smyrna Höyüğü’nde, oturum ve etkinlikler ise Tepekule Kongre Merkezi’nde yapılacak. “Homeros Kentinde” mottosuyla hazırlanan festivalin bu yılki onur konuğu dünyaca ünlü yazar Marc Levy olacak.

BAYRAKLI SANATA DOYACAK

Cumhuriyet Gazetesi yazarı, şair Ataol Behramoğlu, Zülfü Livaneli, İlber Ortaylı, Metin Uca, Levent Üzümcü, Altan Gördüm, Sevinç Erbulak, Nebil Özgentürk’ün yanı sıra ülkemizin pek çok kentinden ve on iki yabancı ülkeden yüzü aşkın değerli sanatçı sanatseverlerle buluşacak. Festival süresince 50’nin üzerinde oturum, müzik ve şiir dinletileri, resim sergileri ve atölyeler gerçekleşecek. Festival boyunca Teyfik Rodos, Mikail Aslan ve Kardeş Türküler konserleri de müziğe doyuracak. Festivalin bu yılki konuk ülkesi Romanya olacak.

“FESTİVALE DAVETLİSİNİZ”

Festival Komitesi ile son değerlendirmeleri yapan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Homeros, bugün bizim yaşadığımız topraklar üzerinde yaşamış, eserler bırakmış eşsiz bir miras! Ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Adına düzenlediğimiz Edebiyat/ Sanat Festivali ile Homeros’u gelecek kuşaklara da aktarma çabasındayız. Bayraklı; tarihiyle, doğasıyla, gelişim potansiyeliyle bu kentin kalbidir! Homeros da o kalple birlikte atmaya devam edecektir. Kent tarihimizle bütünleşen festivalimize herkes davetlidir” dedi.