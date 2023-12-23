Yanardağ 21 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçti

Endonezya’nın Lewotobi Yanardağında 2002 yılından bu yana ilk kez patlama meydana geldi.

İHA
Yayınlanma: 23.12.2023 - 14:31
Yanardağ 21 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçti
Abone Ol google-news

Endonezya’nın Flores Adası’nın güneydoğusundaki Lewotobi Yanardağında patlama meydana geldi. 

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, yanardağın bin 500 metre yüksekliğe kül ve duman püskürttüğü belirtildi. 

Bölge sakinlerinin yerel hükümetin talimatlarına uyması gerektiği ifade edildi.

Yanardağdaki son patlamanın 12 Ekim 2002’de meydana geldiği aktarıldı.


endonezya Yanardağ

İlgili Haberler

Endonezya’da yanardağ patladı: 11 dağcı öldü

Endonezya’da yanardağ patladı: 11 dağcı öldü
İsrail askerleri, Endonezya Hastanesine baskın düzenledi

İsrail askerleri, Endonezya Hastanesine baskın düzenledi
Endonezya'da timsahlar son 10 yılda 450 kişiyi yedi

Endonezya'da timsahlar son 10 yılda 450 kişiyi yedi

En Çok Okunan Haberler