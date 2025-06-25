Yanardağ'da mahsur kalmıştı... Brezilyalı dağcıdan acı haber geldi: Bedenini termal drone tespit edebildi

Endonezya'nın Lombok Adası'nda bulunan yaklaşık 3 bin 730 metre yüksekliğindeki Rinjani Yanardağı'na tırmanan 26 yaşındaki Brezilyalı dağcı Juliana Marins, tırmanış sırasında yaklaşık 600 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Endonezyalı yetkililer, Marins’in 21 Haziran’da bir rehber ve 5 turist eşliğinde zirveye doğru tırmanmaya başladığını belirtti. Tırmanış sırasında yaşanan kazanın ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

CESEDİ TERMAL DRONE İLE TESPİT EDİLDİ

Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı Başkanı Muhammed Syafii, yaklaşık 4 gün süren zorlu arama çalışmaları sonucunda Juliana Marins’in cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Syafii, cesedin termal kameralı drone yardımıyla krater yakınlarında tespit edildiğini bildirdi.

Marins’in tam olarak ne zaman hayatını kaybettiği ise henüz bilinmiyor.

ZORLU KOŞULLAR KURTARMAYI GECİKTİRDİ

Kurtarma çalışmalarının hava şartları ve dağlık arazinin zorlu koşulları nedeniyle geciktiğini belirten Syafii, Marins’in naaşının yakınlardaki bir kamp alanına taşındığını ifade etti.

BREZİLYA BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN TEPKİ

Brezilya'nın Cakarta Büyükelçiliği ise Endonezya hükümetini, dağcının ailesine yanlış bilgi vermekle suçladı. Büyükelçilik yetkilileri, Marins’in hayatta olduğu, yiyecek ve içecek ulaştırıldığı yönünde aileye bilgi verildiğini iddia etti.