'Yapay anne sütü' çalışmalarına destek veren Bill Gates'in fonladığı The Guardian, 'doğal emzirme karşıtı' makaleler yayınladı

19 Mayıs 2022 Perşembe, 16:10

ABD'li iş insanı Bill Gates, Haziran 2020'de "yapay anne sütü" üretimi üzerinde çalışan BIOMILQ adında bir girişim başlatıldığını duyurdu.

BIOMILQ, çalışmaları kamuoyuna yansımasının ardından yine Bill Gates'e ait bir yatırım şirketi olan Breakthrough Energy Ventures aracılığıyla 3.5 milyon dolar fon topladı.

Florida merkezli Rumble haber sitesine konuşan bağımsız gazeteci Allison Royal, Gates Vakfı resmi İnternet sitesinde, Eylül 2020'de The Guardian'a 3,5 milyon dolar ödeme yapıldığına dair bir dekont bulunduğunu tespit etti.

Dekontu orijinal kaynağından [Gates Vakfı] görüntülemek için yukarıdaki görselin üzerine tıklayınız

Habere göre, ödemenin yapıldığı tarihin hemen ardından [27 Eylül] Guardian'da, "Antikorlar, Covid enfeksiyonundan 10 ay sonra bile anne sütünde kalıyor" başlıklı bir makale yayınladı.

Haberi orijinal kaynağından [The Guardian] görüntülemek için yukarıdaki görselin üzerine tıklayınız

Gates Vakfı Mayıs 2022'de yıllık finansmanın bir parçası olarak Guardian'a tekrar ödeme yaptı. Allison Royal'e göre the Guardian, hiç vakit kaybetmeden ödemenin hemen ertesinde [9 Mayıs 2022] "emzirme" konulu "eleştirel" bir makale daha yayınladı.

Haberi orijinal kaynağından [The Guardian] görüntülemek için yukarıdaki görselin üzerine tıklayınız

BIOMILQ NEDİR?

Bebek beslenme seçeneklerine odaklanan Kuzey Carolina merkezli bir biyoteknoloji şirketi olan BIOMILQ, doğal anne sütüne alternatif olarak kullanılabilmesi için "anne sütü profilini yansıtan" ve "yapay anne sütü" olarak adlandırılan bir ürün geliştiriyor. Şirketin, nisan 2020 itibariyle anne sütünün laktoz ve kazein içeren kültürlü bir versiyonunu geliştirdiği biliniyor.

Ürün son olarak Bill Gates tarafından kurulan Breakthrough Energy Ventures ve Danimarkalı yaşam bilimleri yatırımcısı Novo Holdings'den fon aldı. Diğer yatırımcılar arasında Blue Horizon, Spero Ventures, Digitalis Ventures, Alexandria ve Gaingels bulunuyor.