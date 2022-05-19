'Yapay anne sütü' çalışmalarına destek veren Bill Gates'in fonladığı The Guardian, 'doğal emzirme karşıtı' makaleler yayınladı
'Yapay anne sütü' çalışmalarına desteği ile bilinen Gates Vakfı, İngiliz The Guardian gazetesine, "Küresel sağlık ve kalkınma konuları hakkında düzenli raporlar üretmesi için" 3,5 milyon dolar fon sağladı. The Guardian ise hemen ardından "doğal emzirmenin, annelerin zihinsel sağlığı açısından kötü olduğunu" öne süren eleştirel bir makale yayınladı.
ABD'li iş insanı Bill Gates, Haziran 2020'de "yapay anne sütü" üretimi üzerinde çalışan BIOMILQ adında bir girişim başlatıldığını duyurdu.
BIOMILQ, çalışmaları kamuoyuna yansımasının ardından yine Bill Gates'e ait bir yatırım şirketi olan Breakthrough Energy Ventures aracılığıyla 3.5 milyon dolar fon topladı.
Florida merkezli Rumble haber sitesine konuşan bağımsız gazeteci Allison Royal, Gates Vakfı resmi İnternet sitesinde, Eylül 2020'de The Guardian'a 3,5 milyon dolar ödeme yapıldığına dair bir dekont bulunduğunu tespit etti.
Dekontu orijinal kaynağından [Gates Vakfı] görüntülemek için yukarıdaki görselin üzerine tıklayınız
Habere göre, ödemenin yapıldığı tarihin hemen ardından [27 Eylül] Guardian'da, "Antikorlar, Covid enfeksiyonundan 10 ay sonra bile anne sütünde kalıyor" başlıklı bir makale yayınladı.
Haberi orijinal kaynağından [The Guardian] görüntülemek için yukarıdaki görselin üzerine tıklayınız
Gates Vakfı Mayıs 2022'de yıllık finansmanın bir parçası olarak Guardian'a tekrar ödeme yaptı. Allison Royal'e göre the Guardian, hiç vakit kaybetmeden ödemenin hemen ertesinde [9 Mayıs 2022] "emzirme" konulu "eleştirel" bir makale daha yayınladı.
Haberi orijinal kaynağından [The Guardian] görüntülemek için yukarıdaki görselin üzerine tıklayınız
BIOMILQ NEDİR?
Bebek beslenme seçeneklerine odaklanan Kuzey Carolina merkezli bir biyoteknoloji şirketi olan BIOMILQ, doğal anne sütüne alternatif olarak kullanılabilmesi için "anne sütü profilini yansıtan" ve "yapay anne sütü" olarak adlandırılan bir ürün geliştiriyor. Şirketin, nisan 2020 itibariyle anne sütünün laktoz ve kazein içeren kültürlü bir versiyonunu geliştirdiği biliniyor.
Ürün son olarak Bill Gates tarafından kurulan Breakthrough Energy Ventures ve Danimarkalı yaşam bilimleri yatırımcısı Novo Holdings'den fon aldı. Diğer yatırımcılar arasında Blue Horizon, Spero Ventures, Digitalis Ventures, Alexandria ve Gaingels bulunuyor.
Video Haberler
- İGDAŞ’tan dikkat çeken 19 Mayıs videosu
- 'İktidar yolculuğumuzu başlatıyoruz'
- Ankara'da korkutan yangın!
- MHP'liler bir CHP'liye saldırdı!
- 1919 genç zeybek oynayıp Atatürk'ün siluetini oluşturdu
- Düğünde ‘bahşiş’ dehşeti: 5 yaralı
- 'Son kayıp bulunana kadar vazgeçmeyeceğiz'
- Bolu'da mayıs ayında kar yağdı
- 'Dolar şu anda 22 TL'den işlem görüyor'
- Feci kaza: Otoyoldan geçince otomobil çarpan kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Dolar şu anda 22 TL'den işlem görüyor'
- En zehirli türlerinden bir tanesi: Sürü halinde görüldü
- Davos’ta gündem gıda ve enerjide yaptırım olacak
- Görevden alınan Özkan'dan ilk açıklama
- Gökbakar, Tilki ve Sabancı da topa girdi
- 'Milletin Sesi' mitinginin akışı belli oldu
- 3 dakikalık 19 Mayıs kutlaması!
- Muhalefete bir kumpas hazırlanıyor
- ABD Büyükelçiliği'nden 'CHP mitingi' uyarısı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' açıklaması