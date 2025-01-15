Yapay zeka dolandırıcılığı: 'Brad Pitt'e 30 milyon TL göndermeye kandırıldı

Yayınlanma: 15.01.2025 - 12:20

Güncelleme: 15.01.2025 - 12:41

Bir Fransız kadın, yapay zekâ destekli fotoğraf ve sahte hesaplarla kendisini Brad Pitt olarak tanıtan bir dolandırıcının kurbanı oldu.

53 yaşındaki Anne isimli kadın, dolandırıcının, kendisini eşinden boşanmaya ve “kanser tedavisi” için yaklaşık 700 bin Sterlin (30 milyon TL) vermeye ikna ettiğini söyledi.

Anne, Pitt'in annesi gibi davranan birinin Şubat 2023'te kendisine bir Instagram mesajı göndermesinin ardından Hollywood yıldızıyla bir aşk yaşadığını düşündü.

Ertesi gün dolandırıcı, Anne'e yeni bir mesaj göndererek, “Annem şimdiden senin hakkında çok konuştu” diye yazdı.

Bunu günlük mesajlar, romantik şiirler ve aktörün yapay zeka tarafından üretilen fotoğraf ve videolarıyla tamamlanan bir yıl süren çevrimiçi bir ilişki izledi.

“KONUŞTUĞUM ADAMDAN HOŞLANMIŞTIM”

Fransız medyasına konuşan Anne, “Size bu tür şeyler yazan çok az erkek var. Konuştuğum adamdan hoşlanmıştım. Kadınlarla nasıl konuşulacağını biliyordu, her zaman çok iyiydi” dedi.

Anne, kendisini Brad Pitt oalrak tanıtan dolandırıcının kendisini kandırmasının ardından eşinden boşandığını ifade etti. Anne, eşinden boşanırken aldığı 670 bin Sterlin tazminatı belirli dönem aralıklarında dolandırıcıya gönderdiğini söyledi.

İlk olarak, dolandırıcıya lüks hediyelerin “gümrük ücretleri” için 7 bin 566 Sterlin gönderdiğini belirten Anne, daha sonra sahte “böbrek kanser tedavisi” için 50 bin 500 Sterlin gönderdi.

SAHTE E-POSTALAR GÖNDERDİ

Dolandırıcı, kendisinin “hayatta kalmak için savaştığını” söylemek için Anne'e sahte bir e-posta gönderdi.

Dolandırıcı “Brad Pitt” ayrıca, Anne'e, Angelina Jolie'den boşanması devam ettiği için parasına erişemediğini söyledi.

The Telegraph'a konuşan Anne, “Bunu yapmak bana pahalıya mal oldu ama bir adamın hayatını kurtarabileceğimi düşündüm” dedi.

Kızı tarafından bir dolandırıcılığın kurbanı olabileceği konusunda uyarıldığını aktaran Anne, 2024 yılında gerçek Brad Pitt'in kız arkadaşı Ines de Ramon ile fotoğraflarını gördüğünde şaşkına uğradı.

Ancak o zaman bile dolandırıcı, Pitt'in gizlice “özel biriyle” çıktığını iddia eden sahte “haber manşetleri” göndererek Anne'i kandırmaya çalıştı.

DOLANDIRICI, FBI ÇALIŞANINI TAKLİT ETTİ

Kadının dolandırıldığını yavaş yavaş farketmesinin ardından bu kez de FBI ajanı gibi davranan dolandırıcının, farklı hesaplardan Anne'e ulaşarak, 4 bin 200 Sterlin daha karşılığında onu dolandırıcılıktan “kurtarmayı” teklif ettiği ve Anne'in de bu teklifi kabul ettiği öğrenildi.

Tüm mal varlığını ve parasını dolandırıcıya kaptıran Anne, bir arkadaşının yanına taşındı ve yasal masraflarını karşılamak için bir kitle fonlaması kampanyası başlattı.

3 DEFA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

BFMTV'nin haberine göre, Anne, yaşadığı olaylar sonrasında üç intihar girişiminin ardından ağır depresyona girerek bir kliniğe yatırıldı.

Anne'in şikayette bulunduğu ve dolandırıcı hakkında bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Dolandırıcılar, Brad Pitt'in kimliğini ilk kez kullanmıyor. Geçen yıl İspanya'da beş kişi, benzer sahte aşk hikayeleri kullanarak iki kadını 325 bin Euro dolandırmaktan tutuklanmıştı.