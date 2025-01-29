Yapay zekâda ABD-Çin rekabeti kızışıyor

Yayınlanma: 29.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 29.01.2025 - 04:00

DeepSeek V3 modeli ile inşa edilen R1’in geliştirme yöntemlerinin yayımlanması yapay zekâ sektörünü ve teknoloji piyasalarını sarstı.

ABD’nin teknoloji satışındaki ambargolarına karşın çok daha ucuza mâl edilen ve sektörün önde gelen Amerikan şirketleri OpenAI ve Anthropic’in ürünlerine denk performansını daha verimli bir şekilde gösterdiği belirtilen DeepSeek R1, Beyaz Saray’ın bu alandaki politikalarını da tartışmaya açtı.

Geçen haftalarda OpenAI’nın yayımladığı bir plana göre ABD’nin teknoloji yarışında Çin’i geçmesi için Beyaz Saray’ın sektöre “büyük paralar” harcaması gerektiği öngörülüyordu. Trump yönetiminin bu bağlamda ABD şirketlerini destekleyeceği sözleri kapsamında, OpenAI’nın da dahil olduğu ulusal yapay zekâ altyapısı inşa edilmesini öngören 500 milyar dolarlık “Stargate” projesi de bu sürecin ilk somut adımı olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, maliyetlerin düşürülebiliyor olmasının olumlu bir gelişme olduğunu, yapay zekâ alanında halen lider konumda bulunduklarını ancak bunun ABD şirketleri için “uyanış çağrısı” olduğunu söyledi.

DeepSeek’in tanınmaya başlamasıyla ABD’de teknoloji şirketlerinin ağırlıklı olduğu NASDAQ borsası yüzde 3.1 düşerken çip üretici devi Nvidia’nın piyasa değeri yüzde 16.9 azalarak yaklaşık 600 milyar dolarlık bir kayba uğradı. Gelişmeler Avrupa ve Asya’daki borsalarda da düşüşlere yol açtı.

Ayrıca DeepSeek, Apple’ın uygulama marketi AppStore’un ABD ve Türkiye mağazalarında en popüler ücretsiz uygulama kategorilerinde başa yerleşti.

YÜZDE 94 DAHA UCUZ

6 milyon dolara mâl edilen DeepSeek’in R1 yapay zekâ modelini eğitmek için 2 bin adet Nvidia çipine ihtiyacı olduğu öne sürülüyor. ChatGPT ise benzer süreçler için 16 bin Nvidia çipine ihtiyaç duyuyor.

ChatGPT’nin yaratıcısı OpenAI şirketinin CEO’su Sam Altman, en gelişmiş modelleri olan GPT-4’ü 100 milyon dolara mâl ettiklerini duyurmuştu.