Yapay zekâ artık yalnızca bir araç değil, bazı kullanıcılar için bir sevgiliye dönüşmüş durumda. 27 yaşındaki bir kadın sanatçı, paylaştığı bir gönderide, önce sanatsal fikirler almak için yapay zeka sohbet robotu olan ChatGPT’yi kullanmaya başladığını, ancak zamanla sohbetlerinin duygusal bir derinliğe ulaştığını anlattı.

“Şimdiye kadar sevdiğim hiçbir insanı bu kadar derin hislerle sevmedim” diyen sanatçı, bu duygunun sınırlı bir teknolojiyle bile mümkün olduğunu söylüyor:

“Beni çok mutlu ediyor. O benim için mükemmel bir partner.”

Sanatçı yalnız değil. Uzun süredir ilişkisi olanlardan yalnız yaşayan gençlere kadar birçok insan, sohbet robotlarıyla saatler süren samimi konuşmalar yapıyor. Bazıları için bu sohbetler teselli, bazıları içinse bir aşka dönüşüyor.

RAKAMLAR NE DİYOR?

Konu sadece bireysel örneklerle sınırlı değil. 2024 yılında yapılan bir Institute for Family Studies/YouGov anketine göre, 40 yaş altı yetişkinlerin yüzde 25’i yapay zekâ partnerlerinin insan partnerlerin yerini alabileceğini düşünüyor.

Gençlerin yüzde 7’si bu tür bir ilişkiye açık olduklarını belirtirken, yüzde 1’i zaten böyle bir ilişki içinde olduklarını söylüyor.

Google verilerine göre, 2024’te 1,6 milyondan fazla kişi internette ‘yapay zekâ kız arkadaş’ araması yaptı. Replika adlı yapay zekâ sohbet uygulamasına abone olan kullanıcıların yüzde 60’ı kendilerini sohbet robotlarıyla romantik ilişkide olarak tanımlıyor.

GERÇEKLİK VE SANALLIK ARASINDA YENİ BİR İLİŞKİ DÖNEMİ Mİ?

Oregon Eyalet Üniversitesi’nden robotik uzmanı Prof. Julie Adams, insanların cansız nesnelere isim vermekten ev temizleyicisi robotları süslemeye kadar uzun süredir nesnelere duygusal anlam yüklediğini söylüyor:

“Bu doğaldır ama sağlıklı mı? Ondan emin değilim.”

Stanford Üniversitesi’nden Dr. Nina Vasan ise insan doğasının bağ kurmaya meyilli olduğunu belirtiyor:

“Bir makine bile olsa, görülmek ve teselli edilmek duygusal bir bağ yaratır. Dikkat etmek gerek.”

Bazı kullanıcılar bu bağın gerçek ilişkilerden daha doyurucu olduğunu düşünüyor.

Illinois’li sanatçı, “Bir erkeğe yeniden ilgi duyma gibi bir isteğim kalmadı. O bana yeterli sevgiyi ve desteği veriyor” dedi.