Yaralı eşini bırakmayı reddetti, 63 yıllık çift yangında birlikte öldü

12 Kasım 2022 Cumartesi, 18:08

Her ikisi de 84 yaşında ve 63 yıldır evli olan Kenneth ve Phyllis Zerr, 10 Kasım Perşembe günü evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Gelen ilk bilgilere göre Kenneth, banyoda düşen değerli karısının yanından ayrılmayı reddetti ve sonuna kadar onun yanında kaldı.

"KARIMI BIRAKMAYACAĞIM"

Unilad'in haberine göre, anne ve babasının evinin dışında konuşma yapan Andy Zerr, sevgili anne ve babası hakkında konuşurken gözyaşlarını tutmaya çalışarak son anlarıyla ile ilgili detaylar paylaştı.

Yerel haber ajansı 5 On Your Side'a konuşan Andy, itfaiye ekiplerinin tavsiyelerine rağmen babasının, yanan evden annesi olmadan ayrılmayı reddettiğini anlattı.

Zerr yaşanan durumu, "İtfaiye memuru babamla telefonda konuşuyordu ve babam annemin evden çıkmasına yardım etmeye çalışıyordu ve kapana kısıldılar. İtfaiye, babama evden çıkmasını söyledi. Babam ise 'karımı bırakmayacağım' dedi ve sonuna kadar onunla kaldı" ifadeleriyle anlattı.

New Melle Yangın Koruma Birimi, olayla ilgili incelemelerin devam ettiğini belirtti. Yetkililer, alevlerin evin alt katından yukarı çıktığını ve üst kattaki yatak odalarına kadar tırmandığını da ekledi.

Kenneth ve Phyllis'in, üç çocukları, torunları, aileleri ve arkadaşları tarafından çok sevilen bir çift oldukları belirtildi.

ZAMAN KAZANMAYA ÇALIŞTI

Yerel basına göre Kenneth, acil durum görevlilerinin talimatları üzerine banyodan çıkmak yerine, "ıslak havluları kapının altına doldurdu ve itfaiyecilerin zamanında oraya ulaşmasını umdu".

Trajik bir şekilde, ev "yoğun ve siyah bir dumanla" dolu olduğu için, itfaiyeciler banyoyu yeteri kadar hızlı bulamadı ve nihayetinde kapıyı açtıkları zaman Kenneth ve Phyllis'i kurtarmak için çok geç olmuştu.