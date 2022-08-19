Yargıçın, Mar-a-Lago ısrarı sürüyor

19 Ağustos 2022 Cuma, 09:18

ABD'nin Florida eyaletindeki federal mahkemenin yargıcı Bruce Reinhart, Adalet Bakanlığından FBI'ın eski Başkan Donald Trump'ın Mar-a-Lago malikanesinde yaptığı arama için kullandığı yeminli ifadelerin bazı kısımlarının açıklanması konusundaki kararlı duruşunu devam ettirdi.

Florida'daki federal mahkemede Mar-a-Lago belgelerinin halkla paylaşılmasını isteyen Yargıç Reinhart, Adalet Bakanlığı müfettişlerinin, aramanın gerekçesini ortaya koyan yeminli beyanların, soruşturmaya zarar vereceği sebebiyle, açıklanmasına itiraz etmeleri üzerine duruşmayı 25 Ağustos'a erteledi.

Reinhart, yeminli beyanların kamuya açıklanmasının, soruşturmaya vereceği zararlar konusunda Bakanlık müfettişlerinden daha fazla gerekçe ortaya koymaları ve bunun için hazırlanacak belgeleri 25 Ağustos'a kadar mahkemeye sunmalarını talep etti.

Reinhart, daha sonra Bakanlığın önerdiği düzeltmeleri değerlendireceğini ve yeminli beyanların en azından bir kısmını kamuoyuyla paylaşacağını ve bunun potansiyel olarak federal soruşturmaya yeni bakış açıları kazandıracağını belirtti.

Duruşmaya katılan Adalet Bakanlığı yetkilisi Jay Bratt ise yeminli beyanların açıklanmasının "Halkı anlamlı bir şekilde bilgilendirmeyeceğini, hiçbir amaca hizmet etmeyeceğini ayrıca bazı tanıkları tehlikeye atacağını" ifade etti.

Yeminli ifadenin tamamının halka açıklanmaması gerektiğine henüz ikna olmadığını söyleyen Reinhart, şeffaflık konusunda son kararını vermeden önce Adalet Bakanlığı ile ek gizli görüşmeler yapabileceğini söyledi.

YEMİNLİ BEYANLARIN AÇIKLANMASINA GİDEN SÜREÇ

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, 11 Ağustos’ta, Trump'ın malikanesine yapılan FBI baskını hakkında ilk defa açıklama yaparak, aramayı kendisinin onayladığını söylemiş, kamuoyunda süren tartışmalar üzerine olayın daha net anlaşılması için Adalet Bakanlığının arama emri ve el konulan malzemelerle ilgili gizliliğin kaldırması talebiyle Florida Bölge Mahkemesine başvuruda bulunduklarını duyurmuştu.

ABD’nin önde gelen medya kuruluşları, federal mahkemeden, FBI ajanlarının Trump’ın Mar-a-Lago malikanesinde arama yapmak zorunda kalmasının muhtemel nedenini açıklayan argümanı ortaya koyan yeminli beyanın açıklanması başvurusunda bulunmuştu.

Trump’ın da arama emrinin kamuoyu ile paylaşılmasına karşı olmadığını belirtmesi üzerine federal yargıç, 12 Ağustos’ta arama emrini ve el konulan malzemeler listesi tutanağını kamuya açıklamıştı.

16 Ağustos'ta Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, “Hükümetin beyanının bu aşamada ifşa edilmesi, muhtemelen, bu soruşturma ilerledikçe ve diğer yüksek profilli soruşturmalarda yardım istenebilecek tanıkların gelecekteki iş birliğini sekteye uğratacaktır" ifadesine yer verilmişti.