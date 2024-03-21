Yasağı montajla atlattı: Suçlulara 'oyuncak' kafası

ABD polisi gözaltına aldığı şüphelilerin fotoğraflarına montajla ‘oyuncak’ kafası yerleştirdi.

DHA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 15:14
Yasağı montajla atlattı: Suçlulara 'oyuncak' kafası
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ABD’nin Kaliforniya eyaletinde polis, suçluların görüntülerini paylaşmaya kısıtlama getiren yasa sebebiyle suçluların fotoğraflarına montaj yaparak ‘oyuncak’ kafası yerleştirdi. 

Kaliforniya’nın Murrieta kentinde polis, gözaltına aldığı suçluların fotoğraflarını ‘oyuncak’ kafasıyla paylaştı.

Polis bir süredir şüpheli fotoğraflarına yaptığı montaj ile ilgili yaptığı açıklamada, “1 Ocak'ta yürürlüğe giren yeni bir yasa, Kaliforniya'daki kolluk kuvvetlerinin şüpheli fotoğraflarını ve sabıka fotoğraflarını nasıl ve ne zaman paylaşacaklarını kısıtlıyor. Yeni yasa, artık kolluk kuvvetlerinin şiddet içermeyen suçlar için şüpheli fotoğraflarını belirli koşullar olmadıkça paylaşmasını yasaklıyor. Ayrıca yeni yasa, özel durumlar söz konusu olmadıkça, kurumların şüpheli fotoğraflarını 14 gün sonra sosyal medyadan kaldırmasını gerektiriyor” ifadelerini kullandı.


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