Ünlü sanatçı Faramarz Aslani hayatını kaybetti
İranlı ünlü sanatçı Faramarz Aslani hayatını kaybetti.
İranlı ünlü sanatçı, söz ve beste yazarı Faramerz Aslani, 69 yaşında ABD'de hayatını kaybetti.
Mercan Aslani sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, eşi Aslani'nin kanserden vefat ettiğini duyurdu.
ABD'nin Maryland kentinde tedavi gördüğü hastanede, 69 yaşında yaşamını yitiren İranlı pop sanatçının "Age Ye Rooz" adlı parçası, Ajda Pekkan tarafından "Dile kolay" adıyla Türkçeye uyarlanmıştı.
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