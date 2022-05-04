Yemen: Ateşkes kalıcı hale gelmeli

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 11:54

Yemen Başkanlık Konseyi, ülkede Birleşmiş Milletler (BM) girişimiyle yaklaşık bir ay önce başlatılan ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Tarık Salih, "Husi milislerin hiçbir feragatte bulunmamalarına rağmen kardeş ve dost ülkelerin kapsamlı bir ateşkese doğru atılan bir adım olarak (mevcut) ateşkesin başarıya ulaşması ve kalıcı hale gelmesi adına sarf ettikleri çabaları destekliyoruz" ifadesini kullandı.

Tarık Salih, Husi milislerini, "ateşkes şartlarına uymamak ve çeşitli cephelerde ateşkes ihlallerini sürdürmekle" suçlayarak, Husilerin, ağır silah ve araçları Marib'in güney cephelerine doğru harekete geçirmek ve Taiz'e yönelik ağır kuşatmayı sürdürmek için ateşkesten yararlandığını ifade etti.

Salih, Başkanlık Konseyinin barışı tesis etme konusunda istekli olduğunu vurgulayarak, Husilerin barışa ancak güç kullanarak zorlanabileceğinin tecrübelerle sabit olduğunu kaydetti.

Husilerden henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

2 AY SÜRELİ ATEŞKES

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Ürdün'de taraflar arasında varılan anlaşma uyarınca Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.