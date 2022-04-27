Yemen hükümeti, Husilere iş birliği teklifinde bulundu

27 Nisan 2022 Çarşamba, 09:54

Yemen hükümeti, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduran İran destekli Husilere iş birliği teklifinde bulundular.

Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler'in çağrısıyla gerçekleşen ateşkes çerçevesinde, Husilere Uluslararası Sana Havalimanı'nın yeniden çalıştırılmasına ilişkin birçok teklifte bulunduklarını açıkladı.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin, Husilerin Sana Havalimanı'nın çalıştırılmasının önüne çıkardığı engelleri aşma arzusundan dolayı, henüz kurtarılmamış bölgelerdeki vatandaşların pasaport işlemlerini kolaylaştıracak birçok teklifte bulunduğunu kaydetti.

HUSİLERDEN CEVAP GELMEDİ

Muammer el-İryani, teklifler arasında, 10 gün içinde Sana Havalimanı'nda BM ile koordineli çalışacak bir merkez kurulmasının da bulunduğunu belirtti. Söz konusu açıklamaya karşılık Husilerden henüz cevap gelmedi.

Husilerin Resmi Sözcüsü Muhammed Abdusselam, daha önce kendilerine bağlı el-Mesire televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyonunu, ateşkeste uygulanacak en önemli madde olan "Sana Havalimanı'nın çalıştırılması" maddesini işlemez hale getirmekle suçladı.

Abdusselam, geçen yaklaşık bir aylık sürede havalimanına ilişkin kayda değer adım atılmadığını öne sürerek, ayak diretmek ve işleri savsaklamakla suçladığı koalisyonun, bu durumdan sorumlu olduğunu öne sürdü.