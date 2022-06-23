Yemen ordusu El Kaide'ye yönelik operasyon başlattı

Yemen güçleri, Ebyen vilayetinde terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyona başladı.

AA
23 Haziran 2022 Perşembe, 12:38
Yemen ordusu El Kaide'ye yönelik operasyon başlattı
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Yemen'in güneyinde dün 9 askerin öldürülmesinin ardından emniyet güçleri, Ebyen vilayetinde terör örgütü El Kaide'ye karşı operasyon başlattı.

Ebyen İl Güvenlik Dairesi'nden yapılan yazılı açıklamada, El Kaide ile mücadelede halktan destek istendi.

Açıklamada, "Ebyen vilayetinde terör unsurlarının akıttığı kanın intikamının alınma zamanı gelmiştir" ifadeleri yer alarak, Ebyen'i El Kaide unsurlarından temizleme amacıyla başlatılan kapsamlı operasyonda askeri güçlerin komutanlarının da ön saflarda yer alacağı belirtildi.

Silahlı bir grubun dün Ebyen'e bağlı Zencebar'ın doğusunda askeri araca düzenlediği saldırıda 5 asker ölmüştü.

Ülkenin güneydoğusundaki Şebva ilinde de bir kontrol noktasına yönelik saldırıda 4 asker hayatını kaybetmiş, 5 asker yaralanmıştı.

Ebyen ilinde askeri karargahlar ve güvenlik noktaları sık sık saldırılara maruz kalıyor. Söz konusu saldırılardan genellikle Ebyen'in merkezi Zencibar'ın doğusunda yer alan Ahvar ve El-Mahfed ilçelerine yakın dağlık bölgelerde faaliyet gösterdiği belirtilen El-Kaide örgütü sorumlu tutuluyor.


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