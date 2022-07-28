Yemen'de ateşkes ihlal edildi: 5 asker öldü

28 Temmuz 2022 Perşembe, 09:17

Yemen Silahlı Kuvvetleri Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin son 2 günde Hudeyde, Taiz, Dali, Ebyen, Sada, Hacce, Cevf ve Marib kentlerinde ateşkesi 212 kez ihlal ettiği belirtildi.

Husi milislerin söz konusu saldırılarında 5 Yemen askerinin öldüğü, 22'sinin yaralandığı kaydedildi.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.