Yemen'de ateşkes ihlal edildi: 5 asker öldü
Yemen ordusu, İran destekli Husilerin yürürlükteki ateşkesi ihlal ederek son iki günde düzenlediği saldırılarda 5 askerin öldüğünü, 22 askerin yaralandığını duyurdu.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin son 2 günde Hudeyde, Taiz, Dali, Ebyen, Sada, Hacce, Cevf ve Marib kentlerinde ateşkesi 212 kez ihlal ettiği belirtildi.
Husi milislerin söz konusu saldırılarında 5 Yemen askerinin öldüğü, 22'sinin yaralandığı kaydedildi.
Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
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