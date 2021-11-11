Yemen’de gazeteciye bombalı suikast düzenlendi

11 Kasım 2021 Perşembe, 04:00

AFP’nin bölgedeki güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, saldırı sırasında hamile olan Raşa Abdullah el Harazi ile eşi Mahmut el Atmi, doğum için hastane yolundaydı. Bomba yerleştirilen aracın uzaktan kumanda ile patlatıldığı, saldırıda Raşa Abdullah ile karnındaki bebeğin yaşamını yitirdiği, El Atmi’nin ağır yaralandığı kaydedildi. Aden, Riyad destekli hükümetin geçici başkenti konumunda.

Yılladır savaş ve yoklukla boğuşan ülkede uluslararası toplumun tanıdığı Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti ile İran destekli Husiler arasında çatışmalar sürüyor. Gazeteci çifte yönelik saldırıyı üstlenen olmazken bazı yerel kaynaklar El Atmi’nin Husilerden kuşkulandığını aktardı. Yemen Gazeteciler Sendikası, saldırının karanlıkta kalmaması, sorumluların cezalandırılması çağrısı yaptı. Basın Özgürlükleri Gözlemevi de Yemen’de savaşın başladığı 2015’ten bu yana 50 gazetecinin katledildiğini belirtti.