Yemen’de gazeteciye bombalı suikast düzenlendi
Yemen’in Aden kentinde gazeteci bir çiftin içinde olduğu araca bombalı saldırı düzenlendi.
AFP’nin bölgedeki güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, saldırı sırasında hamile olan Raşa Abdullah el Harazi ile eşi Mahmut el Atmi, doğum için hastane yolundaydı. Bomba yerleştirilen aracın uzaktan kumanda ile patlatıldığı, saldırıda Raşa Abdullah ile karnındaki bebeğin yaşamını yitirdiği, El Atmi’nin ağır yaralandığı kaydedildi. Aden, Riyad destekli hükümetin geçici başkenti konumunda.
Yılladır savaş ve yoklukla boğuşan ülkede uluslararası toplumun tanıdığı Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti ile İran destekli Husiler arasında çatışmalar sürüyor. Gazeteci çifte yönelik saldırıyı üstlenen olmazken bazı yerel kaynaklar El Atmi’nin Husilerden kuşkulandığını aktardı. Yemen Gazeteciler Sendikası, saldırının karanlıkta kalmaması, sorumluların cezalandırılması çağrısı yaptı. Basın Özgürlükleri Gözlemevi de Yemen’de savaşın başladığı 2015’ten bu yana 50 gazetecinin katledildiğini belirtti.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Öğretim üyesinden Atatürk'e hakaret
- Buz gibi anlar: Koltuğa değil kanepeye...
- Berat Albayrak'tan yeni hamle
- Saadet Partisi'nden 'koltuk' krizine ilişkin ilk tepki
- İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
- AKP'li Çamlı'nın tepki çeken Anıtkabir paylaşımı
- MasterChef'in eski yarışmacısından üzen haber
- Vali, Atatürk düşmanını bu karikatürle andı
- Hazır giyimde tarihi zam kapıda
- CHP'den Erdoğan'a yanıt