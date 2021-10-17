Yemen’de şiddet
Riyad destekli Yemen yönetiminin kuzeyde son kalesi olarak görülen petrol zengini Marib bölgesinde ateş dinmiyor.
İran destekli Husiler, petrol zengini Marib bölgesinde kuşatmayı sıkılaştırırken son haftalarda ise Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin bölgeye hava bombardımanları şiddetlendi.
Koalisyondan dün yapılan açıklamada, “son 24 saatte 32 bombardıman yapıldığı, Husi güçlerden 160 savaşçının öldürüldüğü” duyuruldu. Suudi destekli güçlerden de 20 kişinin öldüğü aktarıldı.
“Geçen pazartesi gününden bu
yana bölgeye yönelik ateşte ölen
Husi güçlerin sayısının 700’ü
geçtiği” de savunuldu.
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