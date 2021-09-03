Yemen'de Marib çekişmesi alevlendi

03 Eylül 2021 Cuma, 04:00

İran destekli Husiler, geçen şubat ayından bu yana kente yönelik baskıyı sürdürüyordu. Ancak bu son saldırının geçen haziran ayından bu yana en büyüğü olduğuna işaret ediliyor. Yemen hükümetinden yetkililer, dün yaptıkları açıklamada son iki gündeki çatışmalarda 43 Husinin öldüğünü, kendi güçlerinden kaybın da 22 olduğunu belirtti. Çatışmalarda hükümet güçlerinden 50 kişinin yaralandığı kaydedildi. Husilerin saldırısının ardından bölgeye Riyad destekli koalisyon güçlerinin bombardıman düzenlediği savunuldu.

Öte yandan Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’da yer alan habere göre, Yemen hükümetini destekleyen koalisyon güçlerinden önceki gün yapılan açıklamada, Husilerin son 24 saatte dördüncü kez Suudi Arabistan’a bomba yüklü İHA gönderdiği belirtildi. İHA’ların Yemen hava sahasında etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

AĞIR İNSANİ KRİZ

Uluslararası toplumun tanıdığı Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti ile Husiler arasında 2014’ten bu yana çatışmalar sürüyor. Husiler, 2014’te başkent Sanaa’yı ele geçirmişti. Yıllardır süren savaş ve yoklukla boğuşan ülkede insani kriz tablosu da ağır. Dinmeyen ateş nedeniyle on binlerce kişi yaşamını yitirdi, evlerini terk etmek zorunda kaldı. Açlık, salgınların vurduğu ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 80’inin yardıma muhtaç olduğu belirtiliyor.