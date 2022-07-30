Yemen'de Husi saldırıları: 3 asker öldü, 9'u yaralandı

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:20

Yemen Silahlı Kuvvetler Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada Husilerin, Hudeyde, Hacce, Taiz, Marib, Dali ve El-Cevf kentlerinde son iki günde 184 ateşkes ihlali kaydettiği belirtildi.

Açıklamada, ihlaller sonucu Yemen ordusundan 3 askerin öldüğü, 9 askerin yaralandığı ifade edildi.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Husilerin saldırılarının yanı sıra Hudeyde Limanı konusunda da ateşkesi ihlal ettiğini belirtti.

İryani, ateşkesin başlamasından bu yana (Husilerin kontrolü altındaki) Hudeyde Limanı'na giren akaryakıt yüklü gemilerden alınan vergilerin 187 milyon dolara ulaştığını, Husilerin, vatandaşların maaşlarının ödenmesi için tahsis edilmesi gereken bu gelire el koyduklarını belirtti.

Konuyla ilgili Husilerden henüz açıklama yapılmadı.