Yemen'de Husi saldırıları: 3 asker öldü, 9'u yaralandı
Yemen ordusu, İran destekli Husilerin yürürlükteki ateşkesi ihlal ederek düzenledikleri saldırılar sonucu 3 askerin öldüğünü, 9 askerin yaralandığını açıkladı.
Yemen Silahlı Kuvvetler Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada Husilerin, Hudeyde, Hacce, Taiz, Marib, Dali ve El-Cevf kentlerinde son iki günde 184 ateşkes ihlali kaydettiği belirtildi.
Açıklamada, ihlaller sonucu Yemen ordusundan 3 askerin öldüğü, 9 askerin yaralandığı ifade edildi.
Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Husilerin saldırılarının yanı sıra Hudeyde Limanı konusunda da ateşkesi ihlal ettiğini belirtti.
İryani, ateşkesin başlamasından bu yana (Husilerin kontrolü altındaki) Hudeyde Limanı'na giren akaryakıt yüklü gemilerden alınan vergilerin 187 milyon dolara ulaştığını, Husilerin, vatandaşların maaşlarının ödenmesi için tahsis edilmesi gereken bu gelire el koyduklarını belirtti.
Konuyla ilgili Husilerden henüz açıklama yapılmadı.
Video Haberler
- 'Benim aldığım dinozorlar değil...'
- İnce'den 6'lı masa çıkışı
- Katletti, 'alnımın yazısıymış' dedi
- Çalışanları oyalayıp, çocuklara 'robot süpürgeyi' çaldır
- Öldü sandılar, yürüyerek geldi
- 'Müşteri' gibi girdikleri kuyumcudan döviz çaldılar
- Bulgarlar akın akın geliyor
- Alevler otele sıçradı!
- HDP Beşiktaş İlçe Başkanı gözaltına alındı
- İş ilanıyla '20 milyonluk' dolandırıcılık
En Çok Okunan Haberler
-
- Tatilleri biten gurbetçiler: 'Halinize şükredin'
- İşte Erdoğan'ın seçim planı
- Yangın yıldönümünde yine yangın
- Spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi düştü
- Rusya'dan Türkiye'ye milyarlarca dolar...
- Erdoğan'dan sürpriz görüşme!
- Bahçeli'nin danışmanı istifa etti
- Bu emri kim verdi?
- ABD’de nefes kesen kovalamaca
- Beş yıl bile dayanmadı!