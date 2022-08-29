Yemen'de Husiler Taiz'i hedef aldı: 10 asker ile 23 milis öldü

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:15

Yemen Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran destekli Husi milislerinin Taiz'in ed-Dabab bölgesine dün akşamdan başlayarak bugün sabah saatlerine kadar süren şiddetli saldırılar düzenlediği belirtildi.

Saldırılarda, hükümet güçlerinden 10 askerin hayatını kaybettiği, 7 askerin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, 7 yıldır kuşatma altında olan Taiz'e yapılan saldırının insani ateşkes çabalarını baltalama girişimleri olduğu vurgulandı.

Açıklamada bakanlık, BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'i "sorumluluklarını üstlenmeye ve Husileri bu canice eylemlerini kınamaya" çağırdı.

Yemen ordusu ise Husilerin Taiz'e düzenledikleri saldırılarda 23 milisin öldürüldüğünü, 30'unun da yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, saldırının yaklaşık 10 saat sürdüğü ve Husilerin yerleşim alanlarını hedef aldığı kaydedildi.