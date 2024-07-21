Yemen'den İsrail çıkışı: 'Açık bir düşmanlık...'

Yayınlanma: 21.07.2024 - 15:59

Güncelleme: 21.07.2024 - 15:59

Yemen Vakıflar ve İrşat Bakanı Muhammed Şebibe, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in Hudeyde Limanı'na, yakıt tanklarına ve elektrik santraline düzenlediği saldırıyı kınadı.

Şebibe, açıklamasında "Ülkemizin bir parçası olan ve kalbimizde yer eden Hudeyde kentinde Yemen halkının tesislerine yönelik vahşi siyonist saldırı, kınanması gereken bir suç, açık bir düşmanlık, kabul edilemez ve lanetli bir eylemdir" ifadesini kullandı.

Hedef alınan tesislerin ve altyapının "bunları geri almak ve Husilerin pençesinden kurtarmak için çabalayan" Yemenlilere ait olduğunu belirten Şebibe, Yemen halkının tesislerine saldırıp yok etmenin "Husilere zarar vermediğini" savundu.

Yemen'de İran destekli Husiler, cuma sabaha karşı İsrail'in başkenti Tel Aviv'i insansız hava aracıyla vurmuştu. Saldırıda 1 kişi ölmüş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

İsrail, cumartesi akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemişti.

Yemenli yetkililer, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 87 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.