Yeni ABD elçisi Barrack: Hataları tekrarlamayacağız

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Batı’nın ‘daha önce yaptığı hataları’ yinelemeyeceğini belirterek ‘Suriye halkı ile omuz omu za durduklarını’ söyledi. Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı ise ABD’nin bölgede Batı tipi 19. yüzyıl politikası gütmeyeceğinin kesin olmasına karşın Suriye-ABD bağının sadece bir ‘konuya göre ittifak’ olduğuna dikkat çekti.

ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack birkaç gün önceki açıklamasında ‘Batı’nın bir asır önce haritalar, mandalar, çizilmiş sınırlar ve yabancı yönetimler dayatarak’ yaptığı hataları yeniden yapmayacağını söyleyerek Suriye özelinde mesajlar verdi. Barrack, “Türkiye, Körfez ülkeleri ve Avrupa ile beraberiz bu kez askerler, nutuklar ya da hayali sınırlarla değil, Suriye halkının kendisiyle omuz omuza duruyoruz. Esed rejiminin düşmesiyle birlikte barışa açılan kapıyı aralamış bulunuyoruz; yaptırımları kaldırarak Suriye halkının nihayet o kapıyı açmasına ve yenilenmiş bir refah ve güvenliğe giden yolu keşfetmesine olanak sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Osmanlı’nın toprak bütünlüğünü hedef alan Sykes-Picot anlaşmasının Suriye’yi ve daha geniş bir bölgeyi barış için değil emperyal kazanç için böldüğüne işaret eden Barrack, ‘Bu hata nesillere mal oldu. Bunu bir daha yapmayacağız’ ifadelerini kullanarak, ‘Batı müdahalesi döneminin’ sona erdiğini; geleceğin bölgesel çözümlerin yanı sıra ortaklıklara ve saygıya dayalı bir diplomasiye ait olduğunu belirtti.

‘KONUYA GÖRE İTTİFAK’

ABD Başkanı Donald Trump’ın 13 Mayıs’ta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yaptığı konuşmaya işaret eden Barrack, Trump’ın, “Batılı müdahalecilerin Orta Doğu’ya uçarak nasıl yaşanacağı ve yönetileceği konusunda ders verdiği günler geride kaldı” sözlerini hatırlattı. Barrack, Suriye’deki ‘trajedinin’ bölünmüşlükten kaynaklandığını belirterek, ülkenin yeniden doğuşunun ancak saygınlık, birlik ve Suriye halkına yatırım yoluyla mümkün olabileceğini vurguladı. Bu sürecin ise hakikat, hesap verebilirlik ve bölge ülkeleriyle işbirliğiyle başlaması gerektiğini vurguladı. Sorunu ortadan kaldırmadan geçiştirmenin doğru olmadığı değerlendirmesinde bulunan Barrack, “Türkiye, Körfez ülkeleri ve Avrupa ile beraberiz bu kez askerler, nutuklar ya da hayali sınırlarla değil, Suriye halkının kendisiyle omuz omuza duruyoruz. Esed rejiminin düşmesiyle birlikte barışa açılan kapıyı aralamış bulunuyoruz; yaptırımları kaldırarak Suriye halkının nihayet o kapıyı açmasına ve yenilenmiş bir refah ve güvenliğe giden yolu keşfetmesine olanak sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Barrack’ın açıklamalarını Cumhuriyet’e yorumlayan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, ABD’nin bölgede Batı tipi 19. yüzyıl politikası gütmeyeceğinin kesin olduğunu ancak Suriye-ABD bağının ‘konuya göre ittifak’ olduğunu, ileride dengelerin değişebileceğini bildirdi. ABD’nin söz konusu tavrının ‘şu an’ için iyiye işaret olduğuna dikkat çeken Bağcı, ‘konuya göre’ şekillenen ittifakların sarsılmaz olmadığını vurguladı.