Yeni belgeler yayımlandı: Epstein dosyasından Elon Musk çıktı!

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’ndeki Demokratlar kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein’e ait olduğu iddia edilen yeni kayıtlar yayımladı.

Yeni belgelerden Elon Musk çıktı.

Kırmızı mürekkeple sansürlenmiş altı sayfalık belge, 2019 yılında tutukluyken ölen Epstein'a yönelik seks kaçakçılığı suçlamalarının nasıl ele alındığını araştıran Temsilciler Meclisi denetim komitesine Adalet Bakanlığı tarafından sağlanan bir grup belgeden alındı.

T24'ün aktardığına göre; komitenin Demokrat azınlığı tarafından yayımlanan Epstein belgelerinde Jeffrey Epstein’e ait olduğu iddia edilen günlük programlar, mali tablolar ve uçuş listeleri gibi yeni kayıtları yer alıyor.

Belgelerde, dünyanın en zengin kişilerinden biri olan girişimci iş insanı Elon Musk, siyasi stratejist Steve Bannon ve teknoloji milyarderi Peter Thiel’in yanı sıra, İngiliz Kraliyet ailesinden York Dükü Prens Andrew’in isimlerinin yer alması dikkat çekti.

ELON MUSK DETAYI: "6 ARALIK'TA ADAYA"

Musk’ın adı, Epstein’in ABD’deki özel adasına 6 Aralık 2014 tarihinde yapılacak bir seyahate ilişkin planda geçerken, ilgili bölüme "Hatırlatma: Elon Musk 6 Aralık’ta adaya (bu hâlâ geçerli mi?)" notunun düşüldüğü görüldü.

Belgelere göre, Epstein 27 Kasım 2017’de Thiel ile öğle yemeği, 16 Şubat 2019’da ise Bannon ile kahvaltı planladı. A

yrıca Prens Andrew’in isminin, 12 Mayıs 2000’de Epstein ve ortağı Ghislaine Maxwell ile New Jersey’deki Teterboro’dan Florida’daki West Palm Beach’e yapılacak bir uçuşa dair listede yer alması dikkat çekti.