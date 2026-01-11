Adı Galatasaray ile anılıyordu: Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!

İtalyan devi Inter, orta sahadaki liderliğini sürdüren Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmak için menajeri Gordon Stipic ile görüşmelere başlama kararı aldı.

31 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Cristian Chivu'nun oyun planında vazgeçilmez bir rolde bulunuyor.

SÖZLEŞME UZATMA KARARI

Corriere dello Sport'un haberine göre; Inter, Hakan'ın 2027'de sona erecek olan mukavelesini 2 yıl daha uzatarak hem oyuncunun değerini korumayı hem de kulüpteki istikrarı sağlamayı hedefliyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin bu ay (Ocak 2026) içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Lautaro Martinez'in ardından yıllık 6.5 milyon Euro (net) ile takımın en çok kazanan isimlerinden biri olan Hakan için kulübün stratejisi; mevcut maaş seviyesini koruyarak sözleşme süresini artırmak.

Bu hamle, aynı zamanda yaz döneminde adı Galatasaray ile sıkça anılan milli yıldızın transfer kapılarını tamamen kapatması anlamına geliyor.