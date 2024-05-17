Yeni Kaledonya nerede? Yeni Kaledonya'nın nüfusu kaç? Yeni Kaledonya Azerbaycan ilişkisi ne?

Fransa'da milletvekillerinin, ülkenin denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya'da 10 yıl yaşamış Fransızların oy kullanmasına izin veren değişikliği onaylaması, ada ülkesinde şiddet olaylarının patlak vermesine neden oldu. Fransızlar Azerbaycan'ın protestoları kışkırttığını iddia etti. Peki, Yeni Kaledonya nerede? Yeni Kaledonya'nın nüfusu kaç? Yeni Kaledonya Azerbaycan ilişkisi ne?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2024 - 14:10
Yeni Kaledonya nerede? Yeni Kaledonya'nın nüfusu kaç? Yeni Kaledonya Azerbaycan ilişkisi ne?
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Fransa'da denizaşırı ülke olan Yeni Kaledonya krizi yaşanıyor. Fransa'nın Azerbaycan'ı da suçladığı olaylarda 5 kişi hayatını kaybetti. Peki, Yeni Kaledonya nerede? Yeni Kaledonya'nın nüfusu kaç? Yeni Kaledonya Azerbaycan ilişkisi ne?

YENİ KALEDONYA NEREDE, NÜFUSU KAÇ?

Güneybatı Pasifik'in ılık sularında, Avustralya'nın yaklaşık 1,500 km doğusunda yer alan Yeni Kaledonya, yüzde 44'ünü Melanezyalı Kanaklar ile yüzde 24'ü ağırlıklı olarak Fransız olmak üzere Avrupa kökenli 270 bin kişiye ev sahipliği yapıyor.

Takımadalara ismi 1774 yılında İngiliz kaşif James Cook tarafından verildi. Fransa'nın 1853'te ilhak ettiği ve 1946'ya kadar sömürge toprağı olarak yönettiği Ada, 2003'e kadar da Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu içerisinde yer aldı. Ada, 20. yüzyılın başından kısa bir süre öncesine kadar ceza kolonisi olarak da kullanıldı.

YENİ KALEDONYA'DA NELER OLUYOR

Fransa'da milletvekillerinin, ülkenin denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya'da 10 yıl yaşamış Fransızların oy kullanmasına izin veren değişikliği onaylaması, ada ülkesinde şiddet olaylarının patlak vermesine neden oldu.

Çoğunlukla yerlilerden oluşan bağımsızlık yanlıları, bu yasal değişikliğin adadaki etkilerini azaltacağını düşünüyor. Yerliler, adaya sonradan yerleşen Fransızların oy kullanmasına karşı çıkıyor. Ulusal Meclis'teki oylama 153'e karşı 351 oyla kabul edilmişti.

Yetkililerin uluslararası havalimanı ve okulları kapatmasına ve başkent Noumea'da sokağa çıkma yasağı uygulamasına neden olan protestolarda en az dört kişi hayatını kaybetti.

YENİ KALEDONYA ADASI NEDEN ÖNEMLİ?

Fransa'nın Hint-Pasifik'te sahip olduğu beş ada bölgesinden biri olan Yeni Kaledonya, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Pasifik'teki Fransız etkisini arttırma planının merkezinde yer alıyor.

Dünyanın üç numaralı nikel üreticisi ve dünya nikel rezervinin yüzde 10'undan fazlasına ev sahipliği yapan Ada, Fransa'nın Hint-Pasifik'te Çin ile rekabet halinde olması nedeniyle siyasi statüsü kadar yer altı kaynakları açısından da önem taşıyor.

Keza Yeni Kaledonya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik ve ticaret alanlarında güç ve nüfuz mücadelesi verdiği jeopolitik açıdan karmaşık bir deniz bölgesinin de tam ortasında bulunuyor.


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