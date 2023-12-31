Yeni Zelanda 2024'e 'merhaba' dedi
Yeni Zelanda, 2024’e binlerce kişinin geri sayımının ardından “merhaba” dedi.
Dünyanın dört bir yanında 2024’e girmek için geri sayım sürüyor. Yeni yıla giren ilk ülke Kiribati'nin ardından Yeni Zelanda 2024’e merhaba dedi.
Yeni Zelanda, 2024’ün ilk dakikalarına TSİ 14.00’da havai fişek gösterisi ile girdi. Güney yarım kürede bulunan ve yaz mevsimini yaşayan Yeni Zelanda, Auckland kentinde toplanan binlerce kişi, Sky Tower'da gerçekleştirilen havai fişek gösterileri ile 2024’ü büyük bir coşkuyla karşıladı.
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