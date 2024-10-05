Yeni Zelanda'da deprem meydana geldi

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'un batısında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Yeni Zelanda'da deprem meydana geldi
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AA
Yayınlanma: 05.10.2024 - 23:15

Yeni Zelanda jeolojik araştırmalar merkezi GeoNet'in açıklamasında, sarsıntının Wellington'un 25 kilometre batısında yerel saatle 05.08'de meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, 5,7 büyüklüğündeki depremin yerin 30 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.



Etiketler: #yeni zelanda #deprem #kilometre

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