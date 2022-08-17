Yeni Zelanda’da sel nedeniyle OHAL ilan edildi

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:37

Yeni Zelanda’da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel sonucu evler ve yollar sular altında kaldı. Nelson kentinde bulunan Maitai Nehri’nin sel nedeniyle taşmasının ardından ise Nelson ve ülkenin Batı kıyısında olağanüstü hal ilan edildi.

Yetkililer, nehir yakınında yaşayan herkesin tahliye edilmesi için çalışmalara başlarken, şu ana kadar selden etkilenen Nelson’da yaklaşık 70 ev ve batı sahilinde ise 140 evin tahliye edildiğini bildirdi. Vatandaşlara selden korunmaları için güvenli yerlere gidin çağrısı yapan yetkililer, insanlara köprülerden ve nehirlerden uzak durmaları konusunda da uyardı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ülkenin batı yakasındaki Buller bölgesindeki Westport kasabasındaki vatandaşların, önümüzdeki perşembe günü Buller Nehri’nin zirve seviyelere ulaşmadan tahliye edilmesinin istendiği belirtildi.

Yeni Zelanda’da geçtiğimiz yıl haziran ayında da meydana gelen sel nedeniyle binde fazla ev elektriksiz kalmış, 240’tan fazla hane tahliye edilmiş ve eğitime ara verilmişti.