Yeni Zelanda'dan Ukrayna ordusuna eğitim desteği: İngiltere'ye ilave 120 personel gönderecek
Yeni Zelanda'nın, İngiltere'de Ukrayna askerlerine eğitim veren ekibine 120 personel daha göndereceği bildirildi.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yaptığı açıklamada, Kiev'in öz savunmasını yapabilmesi için yürütülen uluslararası çalışmalar olduğunu anımsattı.
Jacinda Ardern, bu çalışmalar kapsamında 120 personelin daha Ukrayna askerini eğitmek üzere İngiltere'ye gönderileceğini açıkladı.
Ardern, vatanını ve halkını Rusya'nın haksız saldırısına karşı koruyan Ukrayna'nın destek taleplerine karşılık verilmeye devam edileceğini vurgulayarak, Ukrayna'nın öncelikleri arasında askerlerinin eğitilmesi olduğunu belirtti.
Ardern, Yeni Zelanda'nın, Ukrayna'nın destek taleplerine karşılık veren ülkelerle dayanışma içinde olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.
MAYIS'TA 30 PERSONEL GÖNDERMİŞTİ
Yeni Zelanda Savunma Bakanı Peeni Henare, Yeni Zelandalı personelin Ukrayna askerlerini İngiltere'de eğiteceği ve Ukrayna'ya girmeyeceği bilgisini vermişti.
Wellington yönetimi mayısta 30 personelini Ukrayna askerlerine eğitim vermesi için İngiltere'ye göndermişti.
İngiltere, Hollanda, Kanada ve Yeni Zelanda'lı askeri uzmanlar, on binlerce Ukraynalı askeri İngiltere'de eğitiyor.
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