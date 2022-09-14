Yenilenebilir enerjiye hemen yönelmek 'dünyaya trilyonlarca dolar kazandırır'

14 Eylül 2022 Çarşamba, 09:01

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Jonah Fisher, BBC Çevre Muhabiri

Oxford Üniversitesi araştırması, temiz enerji kaynaklarına hızla geçilmesinin yüksek maliyetli olacağı görüşünün de yanlış olduğunu savunuyor.

Enerji temini konusundaki artan endişeler fiyatlara direkt olarak yansıyor. Araştırmacılar yeşil enerjiye hemen yönelmenin ekonomik karşılığı olduğunu da söylüyor.

Bunun nedeni olarak da yenilenebilir enerjinin fiyatının düşmesi gösteriliyor.

BBC’ye konuşan Profesör Doyne Farmer, “Elde ettiğimiz temel sonuç, yeşil enerji dönüşümüne dolu dizgin yönelmemiz gerektiği… Çünkü bu bize para kazandıracak” diyor.

Araştırmanın sonuçları, fosil yakıt ve yenilenebilir enerji fiyatlarının tarihsel değişiminin verilendirilmesi ve bunun gelecekte nasıl değişebileceği üzerine yapılan modellemeye dayanıyor.

2020’den 100 yıl geriye gidilerek incelenen veriler, bu süre için fosil yakıtın fiyatının, enflasyon ve piyasa şartları baz alındığında çok değişmediğini gösterdi.

Yenilenebilir enerji daha kısa sürede kullanımda olduğu için veriler fazla değil. Ancak bu süre içinde teknolojinin gelişmesi nedeniyle güneş ve rüzgar enerjisi elde etme maliyetinin, yılda yüzde 10’a kadar azaldığı görüldü.

Araştırma, büyük yatırımların benzer teknolojilerin fiyatını düşürmesi örneğinden yola çıkarak, yenilenebilir enerji maliyetinin de böyle azalacağı beklentisini öngörüyor.

Araştırmayı yapan ekibin başındaki Doktor Rupert Way, “Ne kadar hızlı bu yeşil teknolojilere yatırım yapılırsa maliyetlerin düşüşü o kadar hızlı olur” diyor.

Söz konusu enerji projeleri olduğunda, rüzgar ve güneş hali hazırda maliyeti en düşük alternatifler. Ancak havasal değişimler sonucu kaynağın kısılması ile oluşabilecek farkı dengelemekle ilgili sorular halen tartışılıyor.

Getty Images Liverpool Körfezi'ndeki rüzgar enerjisi çiftliği

SIFIR KARBONUN MALİYETİ

2019 yılında dönemin İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a sunduğu raporda, 2050’ye kadar sıfır karbon hedefine ulaşma hedefinin maliyetinin 1 trilyon sterlinden fazla olacağını söyledi.

Oxford’un araştırması bu bedelin fazla hesaplandığını ve sonucunda yenilenebilir enerji yatırımlarını uzaklaştırdığını savunuyor.