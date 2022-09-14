AB ülkelerinden olağanüstü enerji krizi toplantısı

14 Eylül 2022 Çarşamba, 07:00

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin enerji bakanları, elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışa karşı alınacak önlemleri görüşmek üzere 30 Eylül'de Brüksel'de olağanüstü toplantı gerçekleştirecek.

AB dönem başkanı Çekya'nın Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela, sosyal medya hesabından, Avrupa'daki enerji krizi ve buna karşı alınacak tedbirler hakkında paylaşımlarda bulundu.

Üye ülkelerin enerji bakanlarını 30 Eylül'de Brüksel'de olağanüstü toplantıya çağırdığını belirten Sikela, burada AB Komisyonu'nun yüksek enerji fiyatlarına yönelik hazırladığı teklifleri değerlendireceklerini ifade etti.



