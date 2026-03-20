Yeşil Bölge’deki risk arttı, NATO misyonu Irak’tan çekildi

NATO’nun Irak’taki misyonunun geçici olarak ülkeden çekildiği bildirildi.

Iraklı iki güvenlik yetkilisinin aktardığı bilgiye göre çekilmenin, Bağdat yönetimiyle yaşanan bir anlaşmazlıktan değil, bölgedeki güvenlik risklerinden kaynaklandığı belirtildi.

İsmi açıklanmayan yetkililerden biri, kararın geçici olduğunu vurgulayarak NATO tarafının mevcut durum nedeniyle kaygı duyduğunu söyledi. Açıklamada, Irak hükümetiyle herhangi bir görüş ayrılığı bulunmadığı ifade edildi.

Bir diğer yetkili ise az sayıdaki personel dışında NATO misyonunun tamamının Irak’tan ayrıldığını belirtti.

Cuma günü NATO sözcüsü de askeri ittifakın Irak misyonunda bazı düzenlemelere gittiğini doğruladı. Ancak bu düzenlemenin kapsamına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

NATO’nun Irak misyonunun karargâhı, Bağdat’taki Yeşil Bölge içinde yer alan bir Irak askeri üssünde bulunuyor. Söz konusu bölge, ABD Büyükelçiliği’ne yakın konumda yer alıyor.

Yeşil Bölge, ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın başlamasından bu yana birçok kez saldırıların hedefi oldu.