Yetişkin film yıldızı, Meta’ya karşı davayı kazandı

Kolombiya’nın en tanınmış isimlerinden yetişkin film oyuncusu Esperanza Gómez, Meta’ya (Instagram) karşı açtığı davada Anayasa Mahkemesi’nden tarihi bir karar çıkardı.

Beş milyondan fazla takipçisi bulunan Gómez’in hesabı, “çıplaklık ve cinsel içerik” gerekçesiyle aniden kapatılmıştı.

Gómez, mahkemede yaptığı savunmada benzer içerikler paylaşan diğer influencerların hesaplarına dokunulmadığını belirterek, kendisine yönelik uygulamanın “diskriminatif” olduğunu savundu.

Hesabının kapanmasıyla hem takipçi kaybına uğradığını hem de gelirlerinde ciddi düşüş yaşadığını ifade etti.

“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLAL EDİLDİ”

Kolombiya Anayasa Mahkemesi, Meta’nın hesabı kapatma kararının “açık ve şeffaf bir gerekçe”ye dayanmadığını belirterek, bu adımın Gómez’in ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti.

Kararla birlikte Meta’ya, Instagram’ın çıplaklık ve cinsellik politikalarını daha net ve anlaşılır hale getirme yükümlülüğü getirildi.

Karar yalnızca Kolombiya’da bağlayıcı olsa da uzmanlara göre bu hüküm, Meta’nın küresel politikasında değişikliklere yol açabilir. Sosyal medya devinin her ülke için farklı kurallar uygulaması zor olacağı için, Latin Amerika’dan başlayarak dünyada yeni standartlar gündeme gelebilir.

Esperanza Gómez, karardan sonra hesabına kavuştu. Şu anda 1,6 milyon takipçisi bulunan Kolombiyalı yıldız, davayı “kişisel bir zafer” olarak değerlendirdi.