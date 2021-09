Yıllar sonra ortaya çıktı: Trump’tan Erdoğan’a dikkat çeken soru

30 Eylül 2021 Perşembe, 09:37

ABD’nin 45’inci Başkanı Donald Trump’ın yakın kurmayları arasında yer alan ve Trump’ın üçüncü Beyaz Saray basın sözcüsü olarak görev yapan ve aynı zamanda First Lady Melania Trump’ın da kalem müdürü olan Stephanie Grisham, o dönemde yaşadıklarını kaleme aldı.

Sözcü'nün aktardığına göre, gelecek hafta yayına çıkacak, "I’ll Take Your Questions Now" (Şimdi Sizin Sorunuzu Alıyorum) isimli kitapta Grisham, Trump döneminde yaşanan skandalları ve dedikoduları merceğine alıyor. Trump’ın diğer dünya liderleriyle “ilginç” anlarını ve onlar hakkındaki görüşlerinin yer aldığı kitapta, Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşen bir görüşme de yer alıyor.

Kitapta, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetiyle bir araya gelen Trump’ın bir anda durduk yere, "Burada Geceyarısı Ekspresi filmini izleyen biri var mı" diye sorduğu ortaya çıktı. Trump’ın daha sonra, "O sizin için biraz kötü bir film" diye sözlerine devam ettiğini aktaran Grisham, Türkiye heyetinden bir tepki ya da reaksiyon gelemediğini söyledi. Grisham, "Heyetten çok az geri dönüş oldu. Belki birkaç kibar kıkırdamalar oldu ve daha sonra görüşme sanki ABD’nin başkanı ağzından bunu yumurtlamamış gibi kaldığı yerden devam etti" yorumunu yaptı.

1978 yılında yayınlanan ve ünlü yönetmen Oliver Stone’un yönettiği filmde, Türkiye’de hapsedilen genç bir ABD vatandaşının yaşadığı şiddet yer alıyor. Stone yıllar sonra Türkiye ve Türkler hakkındaki yanlış tutumu sebebiyle özür dilemişti.