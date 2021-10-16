Yolsuzluk suçlamasıyla... İran’ın eski Merkez Bankası Başkanı’na hapis cezası

16 Ekim 2021 Cumartesi, 16:26

Ekonomik darboğazın içindeki İran’da dikkat çeken bir duruşma görüldü. İran’ın eski merkez bankası başkanı Valiullah Seif, yolsuzluk suçlamalarıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Seif ve iki yardımcısı, “Döviz piyasasını rahatsız ederek, ülkenin ekonomik durumuna zarar verme ve parayı yönetememe” suçlamalarıyla ceza aldı.

Devlet televizyonu Seif ve yardımcılarından biri olan Ahmed Arakçı’ya 8 yıl hapis cezası verildiğini ve “160 milyon dolar ve 20 milyon euroyu yönetememekten” ceza aldıklarını duyurdu.

Seif’in bir diğer yardımcısı olan Salar Aghakhani’ye ise 13 yıl hapis cezası verildi. İran’ın eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin döneminde 2013-2018 yılları arasında merkez bankasını yöneten Seif daha sonra Abdulnasır Hemmati’ye koltuğunu bırakmıştı.

2018 yılında ABD Hazine Bakanlığı, Seif’e, İran destekli Hizbullah’a milyonlarca dolar yardımda bulunduğu iddiasıyla yaptırım kararı almıştı.

-Sözcü