Youtuber milletvekili devamsızlıktan ihraç edildi

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 16:06

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 17:12

Japonya'da, Seijika joshi 48 isimli muhalefet partisinin iki vekilinden biri olan Yoshikazu Higashitani, devamsızlık gerekçesiyle milletvekilliğinden ihraç edildi.

BBC'nin haberine göre, YouTube'da GaaSyy adıyla tanınan Higashitani, parlamentoya hiç gelmeden parlamentodan atılan ilk milletvekili olacak.

Parlamento Disiplin Komitesi, sürekli devamsızlık nedeniyle Higashitani'nin vekillik statüsünü elinden aldı.

Japonya'da ihraç cezası 1950'den bu yana sadece iki kez uygulandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşadığı tahmin edilen Higashitani, hiçbir meclis oturumuna katılmaması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Parlamento, Higashitani'nin Tokyo'ya uçarak mecliste şahsen özür dilemesini talep etmiş ve bu özrün Higashitani'nin son şansı olduğunu söylemişlerdi. Ancak Higashitani, özür oturumuna da katılmadı.

Youtube'da dedikodu videoları ile bilinen Higashitani, YouTube kanalında, "Özür oturumuna katılmak yerine Türkiye'ye gideceğini ve maaşını Türkiye'deki depreme yardım için bağışlamayı planladığını" duyurdu.

Meslektaşı Hamada Satoshi, Higashitani'nin oturumlara katılmaması nedeniyle ihraç edilmesinin yasadışı olduğunu savundu. Ancak komite oybirliğiyle Higashitani'nin ihracına karar verdi.