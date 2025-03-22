Yunan adalarına vize kapsamı genişletildi

Yayınlanma: 22.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 22.03.2025 - 04:00

Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu, 25 Mart’taki “Yunanistan Ulusal Bayramı” etkinlikleri kapsamında Sismanoglio Megaro binasında önceki gün tören düzenledi. Etkinlikler kapsamında Yunan asıllı Amerikalı sanatçı Yorgos Petridis’in “Yunan Büstleri” adlı sergisinin açılışı yapıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Yunanistan’ın İstanbul Başkonsolosu Büyükelçi Konstantinos Koutras, Atina’nın geçen yıl uygulamaya koyduğu adalarda kapıda vize uygulamasının süresinin uzatıldığını ve kapsamının genişletildiğini duyurdu.

Koutras, Atina’nın girişimlerinin ardından Avrupa Komisyonu’nun, Ege adalarında Türk vatandaşlarına yönelik yedi günlük kapıda vize programının 1 Nisan’dan itibaren uygulamanın bir yıl daha uzatıldığını ve 10 adadan 12 adaya çıkarılmasının onaylandığını açıkladı. Böylece Kalimnos, Meis, Kos, Midilli, Leros, Limni, Rodos, Sisam, Sömbeki, Sakız adalarının yanı sıra Türk vatandaşları artık Patmos ve Semadirek için kapıda vize alabilecek.