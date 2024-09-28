Yunan fenomenin Türk bayrağı paylaşımı olay yarattı: Sosyal medyada tepki çekti

Yunan sosyal medya fenomeni Ioanna Tunis, Türkiye tatili sırasında paylaştığı Türk bayrağı fotoğrafı nedeniyle Yunanistan’da ağır eleştirilere ve hakaretlere maruz kaldı. Bazı kullanıcılar ise paylaşıma olumlu tepki verdi.

Yunan fenomenin Türk bayrağı paylaşımı olay yarattı: Sosyal medyada tepki çekti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2024 - 13:06

Yunanistan’ın tanınan Instagram fenomenlerinden olan Ioanna Tunis, eşi Dimitris Alexandrou ve oğulları Paris ile birlikte Türkiye’de yaptığı tatil sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Özellikle Kapadokya’nın tarihi dokusunu yansıtan fotoğrafları paylaşan Tunis, Türkiye gezisini takipçilerine sunarken beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı.

TÜRK BAYRAĞI PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Tunis’in Türkiye’de çekilen fotoğraflarının arasına Türk bayrağı eklemesi, Yunanistan’da bazı sosyal medya kullanıcılarının sert tepkilerine neden oldu.

Eleştiriler, hakaretlere varacak derecede sertleşirken, Tunis’in paylaştığı içerik Yunan sosyal medya camiasında hızla yayıldı.

Her ne kadar paylaşımı büyük bir eleştiri dalgası ile karşılaşsa da, Tunis’in bazı takipçileri pozitif yorumlar yaparak desteklerini dile getirdi.

Olumsuz yorumların yanında, Türkiye’nin güzelliklerine övgüler de yapıldı.


Etiketler: #Yunanistan #Tepki #Türk bayrağı

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