Yunan istihbaratına saldırının perde arkası: “Daltonlar” üyesinin ifadesi ortaya çıktı

Yunanistan’ın Selanik kentinde geçtiğimiz Salı günü Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) mensuplarının hedef alındığı silahlı saldırının perde arkasına dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Olayın faili, suç örgütü “Daltonlar”ın bir üyesi olduğu iddia edilen 49 yaşındaki Türk vatandaşı, Yunanistan’ın kuzeyindeki Gümülcine bölgesine bağlı Kato Vyrsini köyünde, ormanlık alandaki bir barakada yakalandı.

Yunan basını Voria.gr'nin aktardığına göre, zanlı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından takip edildiğini düşündüğü için ateş ettiğini öne sürdü.

İKİ GÜN SÜREN OPERASYON

Yunanistan’ın Kuzey Organize Suçlarla Mücadele Dairesi ve Cinayet Masası polisleri, 49 yaşındaki zanlının saklandığı Gümülcine dağ köyünde iki gün bir operasyon planladı.

Baraka çevresi, özel kuvvetler ve EKAM (Yunan Özel Operasyonlar Birimi) tarafından dron destekli izlemeyle kuşatıldı. Aynı anda üç ayrı noktaya eş zamanlı baskın düzenlendi. Zanlının, sabaha karşı uykudayken yakalandığı öğrenildi.





“KORKUDAN ATEŞ ETTİM”

Zanlının ifadesinde, olay anında kendisini takip eden araçların MİT'e ya da düşman olduğu mafya gruplarına ait olduğunu düşündüğünü söylediği öğrenildi.

Zanlının, “Hayatımın tehlikede olduğunu sandım. Beni kaçıracaklarını düşündüm. Yunan polisi olabilecekleri aklıma bile gelmedi” dediği belirtildi.

ÜÇ KURŞUN EYP ARACINA İSABET ETTİ

Polis kaynaklarına göre, geçtiğimiz hafta Salı günü gerçekleşen saldırıda yalnızca EYP mensubu sürücü bulunuyordu. Olay, saldırganların bir benzin istasyonu önünde pusu kurmasıyla gerçekleşti. Zanlının, EYP görevlisinin aracına yolcu koltuğu yönünden ateş açtığı ve üç kurşunun kapıya isabet ettiği ifade edildi.

EYP görevlisi saldırıyı yaralanmadan atlattı. Araçta başka görevli bulunmazken, diğer EYP mensuplarının farklı araçlarda zanlıları takip ettiği belirtildi.

Zanlının, bölgeyi iyi tanıması nedeniyle Gümülcine dağlarındaki barakaya saklandığı ve burayı Bulgaristan’a geçmek için ara durak olarak seçtiği ifade edildi.

Ancak sınır geçişleri güvenlik güçlerince kapatıldığı için zanlıya kaçış izni verilmedi. Barakada günlerce çıkmadan saklandığı, haber beklediği aktarıldı.

“SİYASİ SIĞINMACI” STATÜSÜNDE



Yunan polisinin, Yunan basınına verdiği bilgilere göre, zanlı daha önce iki kez yasa dışı yollardan Yunanistan’a giriş yaptı. Buna rağmen şüphe çekmeden ülkede kaldığı ve “siyasi mülteci” statüsüyle sığınma hakkı elde ettiği belirtildi. Bu statüyle mülteci pasaportu aldığı ve Avrupa’da serbestçe seyahat edebildiği öğrenildi.





Gümülcine'de bir apartman dairesi kiraladığı, bu dairenin daha önce uyuşturucudan hüküm giymiş bir Türk vatandaşının arkadaşına ait olduğu ortaya çıktı.

“SİYASİ SIĞINMACI KILIĞINA GİRİYORLAR”

Yunan güvenlik kaynaklarına göre, son dönemde yakalanan birçok Türk suç örgütü mensubu, “Erdoğan rejiminden kaçtığını” iddia ederek “siyasi sığınma” talebinde bulunuyor.

Bu sayede ülkede yasal statü elde ediyor, oturum izni alıyor ve çoğu zaman “muhalif” görünümüyle dikkat çekmiyor.

Hatta bazıları, Yunanistan'da gayrimenkul yatırımı yaparak “altın vize” programından da faydalanıyor.





İKİ ŞÜPHELİ FİRARDA: BULGARİSTAN'A KAÇTIKLARI DÜŞÜNÜLÜYOR

Yetkililer, olay sırasında zanlının kullandığı cipte bulunan diğer iki Türk vatandaşının hâlâ arandığını belirtti. Aracın ormanlık alana bırakıldığı, ardından izlerini kaybettirdikleri ifade ediliyor.

Yunan polisinin, Bulgaristan sınır hattı boyunca arama yaptığı belirtildi.

Zanlıların, sınır bölgesindeki Türkçe konuşan topluluklarla bağlantılı olarak Bulgaristan'a geçtikleri ihtimali üzerinde duruluyor. Bulgar makamlarının da sürece dahil edilmiş durumda olduğu kaydedildi.





NE OLMUŞTU?

27 Mayıs'ta Selanik’in Thermi bölgesinde EYP görevlisinin hedef alındığı silahlı saldırının ardından, bölgedeki suç örgütlerine yönelik büyük bir operasyon başlatıldığı ifade edilmişti.

Olayla ilgili 6 Türk vatandaşı gözaltına alınırken, 3 kişi kayıplara karışmıştı.

Olay, Thermi bölgesindeki Tagarades’te yaşandı. Gri renkli bir cipte bulunan üç Türk vatandaşı, EYP tarafından takip edildiklerini fark edince bir benzin istasyonuna doğru yöneldi.

Takipte olan dört EYP görevlisi, iki otomobil ve iki motosikletle dönüşümlü izleme yapıyordu. Cipteki kişilerden biri, EYP aracına doğru yürüyerek silahını çıkardı. EYP görevlisi, durumu fark edip hızla uzaklaşırken kurşunlara hedef oldu.

Yunan polis kaynakları, saldırganların “Daltonlar” adlı suç örgütüne bağlı olduklarını belirtti.