Yunan komünistlerden Batı Trakya'daki NATO tatbikatına sert tepki

KKE tarafından yapılan açıklamada, Yunan hükümetinin ülkeyi, bu türden 'tehlikeli askeri planlara' dahil etmesi eleştirildi.

Açıklamada, bu tür faaliyetlerin bölgesel çatışma riskini artırdığı ve özellikle Ukrayna ve Ortadoğu’da devam eden çatışmalar nedeniyle 'Yunanistan’ı hedef haline getirebileceği' uyarısında bulunuldu.

'NATO Defender 2025' tatbikatı kapsamında, 25 bin askerin katılımıyla, Yunanistan'ın, önemli oranda Türk azınlık mensubuna ev sahipliği yapan Batı Trakya bölgesinde düzenlenen 'Immeddiate Response (Acil Müdahale) 2025' tatbikatına, Yunan ordusunun yanı sıra AB ülkelerinden 13 bin, ABD'den ise 12 bin asker katılıyor.





"ÜSLERİ KAPATIN, TATBİKATTAN ÇEKİLİN!'

Batı Trakya Türk azınlığının yayın organı Millet News'te yer alan habere göre, KKE, hükümete şu çağrılarda bulundu:

Yunanistan’ı NATO tatbikatlarından çekin

Dedeağaç’taki ABD askeri üssünü kapatın

Dedeağaç ve Kavala limanlarının askeri sevkiyatlar için kullanımına son verin

Yurtdışındaki Yunan askerlerini geri getirin

Ukrayna’ya silah sevkiyatlarını durdurun

Açıklamada ayrıca, askeri çatışmalara karşı 'örgütlü direnişin' önemine vurgu yapılırken, "Yunanistan’ın NATO ve AB’den ayrılmasının bölgedeki barış ve istikrar için hayati olduğu" savunuldu.





BARIŞ KOMİTESİ'NDEN "SAVAŞ PROVASI" VURGUSU

Öte yandan, Batı Trakya merkezli Rodop Barış Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ve Orta Doğu’dan Doğu Akdeniz ve Asya’ya yayılan emperyalist gerilimlerin artışına dikkat çekti.

Atina yönetimi ile tatbikata destek veren siyasi partilerin ülkeyi, ABD, NATO ve AB öncülüğündeki savaş planlarına derinlemesine dahil ederek, 'küresel sermayenin çıkarlarına hizmet etmekle' suçlayan Komite ayrıca, Yunanistan’ın, ABD-NATO üsleri genişletilerek adeta 'devasa bir askeri üs' haline getirildiğinin altını çizdi.

Açıklamada, askeri harcamalardaki artış ve yurtdışı askeri konuşlandırmaların güvenlik sağlamadığı, aksine 'halkı misilleme saldırılarına açık hale getirdiği' vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Dedeağaç ve Kavala limanları, havaalanları, otoyollar, demiryolları ve askeri kamplar gibi kritik altyapıların NATO’nun askeri çerçevesine entegre edildiği ve bu yolla bölgenin, 'rakip güçlerin ön cephe hedefi' haline getirildiği ifade edildi.

Haberde, 26 Mayıs - 9 Haziran tarihleri arasında Batı Trakya genelinde düzenlenecek 'Acil Müdahale 2025' tatbikatı, bu askeri yığınağın en belirgin göstergelerinden biri olarak tanımlandı ve söz konusu tatbikat, geniş askeri ve siyasi altyapıyı harekete geçiren bir 'savaş provası' olarak nitelendirildi.

SAVAŞA DEĞİL, HALKA BÜTÇE...

Rodop Barış Komitesi, Atina yönetiminden şu taleplerde bulundu:

Yunanistan’ın emperyalist savaşlardan ve planlardan çekilmesi

Dedeağaç dahil tüm ABD-NATO askeri üslerinin kapatılması

Yunan askerlerinin yurtdışına gönderilmesine son verilmesi

NATO’nun askeri yığınağına karşı çıkılması

Bütçenin sağlığa, eğitime, sosyal refaha ve afet önlemeye yönlendirilmesi

Kamu sektöründe kadrolu personel alımının artırılması

Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin ve katliamlarının sona erdirilmesi

Göçmenler, mülteciler ve yerinden edilmiş insanlarla dayanışmanın artırılması





PROTESTO GÖSTERİSİNE ÇAĞRI

Öte yandan Rodop Barış Komitesi, Doğu Makedonya ve Trakya’daki emek örgütleri ve bölgesel kuruluşlarla birlikte, Dedeağaç Barış Komitesi tarafından düzenlenecek olan savaş karşıtı gösteriye katılacağını duyurdu.

Komite, gösteriye hazırlık amacıyla yerel halk, gençlik, kamu ve özel sektör sendikaları, öğrenci dernekleri ve kitle örgütlerini, 21 Mayıs Çarşamba günü saat 19:30’da Gümülcine İşçi Merkezi’nde yapılacak koordinasyon toplantısına davet etti.

ACİL MÜDAHALE 2025 TATBİKATI

NATO’nun doğu kanadında gerçekleştirilen, Acil Müdahale 2025 tatbikatı dün Kuzey Makedonya’da başladı.

Tatbikat kapsamında binlerce asker, Batı Trakya'daki Gümülcine, Dedeağaç ve Kavala gibi stratejik noktalara konuşlandırılırken, Leopard tankları, Apache helikopterleri, zırhlı araçlar ve insansız hava araçları da bölgeye sevk edildi.

Bu tatbikat, 'NATO üyesi Türkiye’nin katılımı olmadan' yürütülüyor ve askeri kaynaklara göre, ittifakın 'doğu sınırlarındaki olası tehditlere' hızlı yanıt verme kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Tatbikat, 14 gün sürecek ve 9 Haziran’da Dedeağaç’ta sona erecek.