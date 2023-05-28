Yunan Sahil Güvenlik: Türk balıkçı gemilerini takip ediyoruz

Yayınlanma: 28.05.2023 - 14:30

Güncelleme: 28.05.2023 - 14:30

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'nin haberine göre, Yunan sahil güvenlik kaynakları, "Türk balıkçı gemilerinin Yunan karasularında avlandığı" iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yunan sahil güvenlik kaynakları, Türk balıkçı gemilerinin Yunan karasularında avlandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını aktardı.

Kaynaklar, "Her yıl yılın bu zamanlarında tamamen aynı olaylarla karşılaşıyoruz ve yanlış izlenimler yaratmamak için tamamen aynı şeyleri tekrarlıyoruz" dedi.

"Mayıs ayı boyunca Türk ve Arnavut römorkörlerin sırasıyla Ege Denizi ve İyon Denizi'nden geçerek Orta Akdeniz'e giden boş kafesleri çektiğini" belirten kaynaklar, şunları kaydetti:

"Düşük hızlarda (2-3 knot) çalışan bu römorkörlerin ICCAT tarafından ruhsatlandırılması ve lisanslı gırgır tekneleri tarafından yakalanacak olan orkinosları kafeslerine aktarmak üzere Orta Akdeniz'e gitmesi gerekiyor. Ardından, Haziran ayı sonunda, orkinosları Türkiye'deki besi çiftliklerine taşımak için tekrar Ege Denizi'nden geçecekler. Son iki hafta boyunca söz konusu römorkörler, Yunan sahil güvenlik tarafından hem hava hem de deniz unsurları tarafından tespit edilmiştir."

Kaynaklar, "bazen Türk balıkçı teknelerinin Orta Akdeniz'e doğru yüksek hızda geçiş yaptığını" kaydetti.

Kaynaklar ayrıca, "Türk römorkörleri Yunanistan'dan yola çıkmamakta, genellikle gruplar halinde (5-6 tekne) hareket etmekte ve hava koşulları nedeniyle gerekirse kıyıya yakın demirlemektedirler. 18 Mayıs'tan itibaren Akdeniz'de mavi yüzgeçli orkinos avcılığının kontrolü için ülkemizin de yer aldığı Avrupa Balıkçılık Kontrol Ajansı (EFCA) koordinasyonunda Ortak Dağıtım Planı (J.D.P.) kampanyası başlatıldı" açıklamasında bulundu.

70 MİLYON DOLARLIK İHRACAT KAYNAĞI

TRT'nin aktardığına göre Mavi Yüzgeçli Orkinos, önemli bir ihraç ürünü olarak biliniyor. Akdeniz’in uluslararası sularında ve Malta açıklarında avlanan Türk balıkçılar, yılda yaklaşık 70 milyon dolarlık ihracat geliri sağlıyor.

Özellikle Uzakdoğu’ya ihraç edilen balıklar, canlı yakalandığı için çiftliklerde belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra ABD ve Japonya başta olmak üzere, birçok ülkeye ihraç ediliyor.