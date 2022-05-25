Yunanistan: Avrupa'nın kendi kendine hareket etmesi gerekiyor
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rusya'ya doğal gaz için çok yüksek bedeller ödendiğini belirtti.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İsviçre'nin Davos kasabasındaki Dünya Ekonomi Forumu kapsamında Borge Brende'nin sorularını özel oturumda yanıtlayarak, Yunanistan ekonomisine ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Miçotakis, Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya hidrokarbon kaynaklarına olan bağımlılığından bir an evvel kurtulması gerektiğini belirterek yenilenebilir enerji kaynaklarına vurgu yapılıp enerji çeşitliliğinin artırılması gerektiğini savundu.
'RUSYA'YA ASTRONOMİK ÜCRETLER ÖDÜYORUZ'
Kiryakos Miçotakis, AB'nin toplu doğal gaz alımı yapması gerekliliğine inandığını ifade ederek, "Rusya'ya doğal gaz için astronomik ücretler ödüyoruz. Bunlar gaz piyasasının gerçeklerini yansıtmıyor" dedi.
Miçotakis, Ukrayna savaşının ardından AB'nin savunmaya daha çok eğilmesi gerektiğini söyleyerek "Daha çok harcamamız gerek ancak daha akıllıca harcamalıyız. Savunma sistemlerimize bakmalıyız, daha çok müşterek çalışma imkanlarına sahip olmalıyız" diye konuştu.
'AVRUPA KENDİ KENDİNE HAREKET EDEBİLMELİ'
Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'ın, AB'nin stratejik bağımsızlığından yana olduğunu belirterek, "Avrupa'nın, NATO'nun katılımı olmaksızın kendi kendine hareket etmesi gereken zamanlar olacaktır" ifadesini kullandı.
Miçotakis, AB'nin kendi savunmasını güçlendirmesinin, NATO'nun da güçlenmesi anlamına geleceğini söyledi.
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