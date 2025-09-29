Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye 'casus belli'den vazgeçme çağrısı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, haftalık sosyal medya paylaşımında BM Genel Kurulu’ndaki temaslarına değinerek Türkiye’ye “casus belli” kararını geri çekme çağrısında bulundu.

"ARADAN 30 YIL GEÇTİ"

Miçotakis haftalık sosyal medya paylaşımında “Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Ancak aradan 30 yıl geçti, artık casus belli kararının kaldırılmasının zamanı geldi. İleriye giden yol diyalogdur, silah dili değil” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 8 Haziran 1995'te aldığı bir kararla, Yunanistan'ın 31 Mayıs 1995'te aldığı karasularını 6 milden 12 mile çıkarma kararını uygulaması durumunda bunu casus belli sayacağını ilan etmişti.

T24'ün aktardığına göre Miçotakis, Yunanistan’ın Güneydoğu Avrupa ve Akdeniz’de istikrar unsuru olarak görüldüğünü, cazip bir yatırım merkezi olduğunu ve bölgeyi Avrupa’ya bağlayan bir enerji köprüsü rolü üstlendiğini vurguladı.