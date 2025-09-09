Yunanistan’da 5,3 büyüklüğünde deprem: Bu kez Atina sarsıldı!

Atina Ulusal Rasathane Jeodinamik Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre deprem, Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece saat 00.30’da kaydedildi. Merkez üssü, başkent Atina’nın yaklaşık 45 kilometre kuzeydoğusu, Euboea (Evia) Adası’nın güneybatısındaki Nia Stira kıyısına 4 kilometre mesafedeki açık deniz olarak belirlendi.

"ÇOK ŞİDDETLİYDİ"

Marathon Belediye Başkanı Stergios Tsirkas, devlet televizyonu ERT’ye yaptığı açıklamada, “Deprem çok şiddetliydi, halk panik yaşadı. Ancak şu ana kadar herhangi bir hasar ya da yaralanma bilgisi yok” dedi.

Öte yandan, yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı Atina ve çevresinde halk, geceyi sokaklarda ve açık alanlarda geçirdi. Yerel medya, bölgede ilk belirlemelere göre ciddi bir sorun olmadığını aktardı.

Yunanistan, Akdeniz’in en aktif fay hatları üzerinde yer alıyor. Mayıs ayında Girit Adası açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, sarsıntı Atina ve hatta Mısır’a kadar hissedilmişti.

EGE’DE BU YAZA DEPREMLER DAMGA VURDU

Bu yaz Ege Denizi çevresinde kaydedilen 5 büyüklüğünü aşan depremler, bölgenin jeolojik olarak ne kadar aktif olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yaz mevsimine damgasını vuran bu sarsıntılar arasında ilk dikkat çeken, 3 Haziran’daki 5,8 büyüklüğündeki deprem oldu. Onu, yazın son günlerinde ve 9 Eylül’de, ardı ardına meydana gelen 5,5 ve 5,1 büyüklüklerindeki iki güçlü deprem izledi. Özellikle bu son iki sarsıntı, deniz tabanında yakın merkezlerde ve sığ derinliklerde gerçekleşmesi nedeniyle hem Türkiye hem de Yunanistan’da geniş bir coğrafyada hissedildi.

Yaz boyunca yaşanan bu büyüklükteki depremler, Ege Bölgesi'nin sismik duyarlılığını bir kez daha gözler önüne sererken, bölgedeki deprem izleme ve hazırlık sistemlerinin önemini gündeme taşıdı.