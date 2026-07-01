Yunanistan’da iktidar partisi yöneticilerine eş zamanlı saldırı

Yunanistan’ın Selanik kentinde, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi’nin üç yöneticisinin evine sabaha karşı eş zamanlı saldırı düzenlendi. Patlayıcı düzeneklerle yapılan saldırılardan birinde 5 kişi yaralanırken, bir kişinin yoğun bakımda entübe edildiği bildirildi.

Yunanistan’ın Selanik kentinde, sabaha karşı 04.00-04.30 saatleri arasında Yeni Demokrasi Partisi’nin üç yöneticisinin evleri hedef alındı. Saldırıların Tumba ve Pylea bölgelerinde düzenlendiği belirtildi.

Yerel basında yer alan bilgilere göre saldırıların hedefinde Yeni Demokrasi Partisi Selanik Yönetim Komitesi Başkanı Zisis Ioakeimovits, eski Selanik Milletvekili Savvas Anastasiadis ve partinin Selanik milletvekili adayı Afroditi Nestora’nın evleri vardı.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, söz konusu adreslere küçük tüplerle hazırlanan patlayıcı düzenekler yerleştirdi. Patlamaların ardından bazı binalarda yangın çıktı.

Yunan basını, olayla ilgili soruşturmanın Terörle Mücadele Birimi tarafından yürütüldüğünü aktardı. Selanik Emniyet Müdürlüğü’nün de saldırıların ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlattığı bildirildi.

En ağır saldırının Afroditi Nestora’nın yaşadığı binada meydana geldiği belirtildi. Patlayıcı düzeneğin binanın pilotis bölümündeki bir araca yerleştirildiği, patlama sonrası çıkan dumanın üst katlara kadar ulaştığı ifade edildi.

Saldırıda Nestora, annesi, babası ve apartmanda yaşayan iki kişi yaralandı. SKAI televizyonunun aktardığına göre Nestora’nın annesi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda entübe edildi. Diğer yaralıların ise dumandan etkilenmeleri nedeniyle hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

“DEMOKRASİYE SALDIRI”

Yeni Demokrasi Partisi Selanik Yönetim Komitesi Başkanı Zisis Ioakeimovits, saldırının ardından yaptığı açıklamada olayı “demokrasiye yönelik kör bir saldırı” olarak nitelendirdi.

Ioakeimovits, “Bu tür eylemler nereden gelirse gelsin, demokrasiye ve toplumun düzenli işleyişine darbedir” dedi.

Eski milletvekili Savvas Anastasiadis ise saldırı sırasında evde olmadığını belirterek, güvenlik kameralarında patlayıcıları bırakan kişinin görüntüsünün bulunduğunu söyledi.

Anastasiadis, saldırıların Yeni Demokrasi Partisi mensuplarını hedef aldığının açık olduğunu ifade ederek, “Korkmuyoruz. Yaptığımız işi aynı cesaret ve aynı kararlılıkla sürdüreceğiz” diye konuştu.