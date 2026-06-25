Yunanistan'da mahkeme, 'Batı Trakya Fenerbahçeliler Derneği'nin kapatılmasına karar verdi

Daha önce isminde 'Türk' ifadesi bulunduğu gerekçesiyle azınlık derneklerini kapatan, Türk azınlığın seçtiği müftüleri tanımayan ve yıllardır azınlık kurumlarıyla ilgili tartışmaların merkezinde yer alan Yunanistan, bu kez de bir taraftar derneğini hedef aldı.

Yunan yargısı, isminde 'Batı Trakya' ifadesi yer alan 'Batı Trakya Fenerbahçeliler Spor ve Kültür Derneği'nin kapatılması yönündeki kararı onaylarken, dernek yönetimi kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımaya hazırlanıyor.

Time Balkan'ın haberine göre, Yunanistan'da faaliyet gösteren Batı Trakya Fenerbahçeliler Spor ve Kültür Derneği hakkında verilen kapatma kararı istinaf mahkemesi tarafından onandı.

Kararın gerekçesi olarak dernek isminde yer alan 'Batı Trakya' ifadesi gösterilirken, dernek yönetimi karara karşı Yunanistan Yargıtayı ve ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuracaklarını açıkladı.

Yaklaşık üç buçuk yıldır devam eden hukuki sürecin ardından gelen karar, Batı Trakya Türk Azınlığı arasında tepkiyle karşılandı. Dernek yönetimi, izlenecek hukuki süreci değerlendirmek ve üyeleri bilgilendirmek amacıyla Gümülcine'de olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

AİHM'E GİTMEYE HAZIRLANIYORLAR

Time Balkan'ın aktardığına göre, binin üzerinde üyesi bulunan derneğin avukatı İlker Çavuşoğlu ile Dernek Başkanı Mümin Hasan, hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Dernek yönetimi, ilk olarak Yunanistan Yargıtayı'na başvuracaklarını, iç hukuk yollarının tüketilmesinin ardından ise dosyayı AİHM'e taşıyacaklarını duyurdu.

"FAALİYETLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Dernek Başkanı Mümin Hasan, mahkeme kararına rağmen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yasal çerçevede devam edeceğini söyledi.

Kararın ardından Türkiye'den çeşitli Fenerbahçe dernekleri de Batı Trakya'daki derneğe destek mesajları verdi. Lüleburgaz Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Melih Kurteş, Batı Trakya'daki Fenerbahçelilerin yalnız olmadığını belirtirken, Tekirdağ Fenerbahçeliler Derneği Kurucu Üyesi İsmail Köşdere ise kararın hukuki değil siyasi olduğunu düşündüklerini ifade etti.

"BATI TRAKYA, İFADESİ HEDEF ALINIYOR..."

Toplantıda konuşan Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, davanın yalnızca bir spor derneğini ilgilendirmediğini savundu.

Trampa, geçmişte azınlık kurumlarının isimlerinde yer alan 'Türk' ifadesine yönelik itirazların gündeme geldiğini hatırlatarak, bugün ise 'Batı Trakya' ifadesinin hedef alındığını söyledi.

EMSAL OLABİLİR

Time Balkan'a göre, söz konusu karar yalnızca Batı Trakya Fenerbahçeliler Spor ve Kültür Derneği'ni değil, isminde 'Batı Trakya' ifadesi bulunan diğer azınlık derneklerini de etkileyebilecek nitelikte görülüyor.

Bu nedenle davanın Yargıtay ve olası AİHM sürecinde nasıl sonuçlanacağı, Batı Trakya'daki Türk azınlığın sivil toplum kuruluşlarının hukuki statüsü açısından önem taşıyor.