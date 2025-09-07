Yunanistan'dan Türkiye’ye SAFE vetosu: 'Casus belli' kaldırılmalı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Selanik’teki “İ. Vellidis” Kongre Merkezi’nde düzenlenen geleneksel basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile ilişkilere dair değerlendirmelerde bulunan Miçotakis, “Yunanistan’ın planı Türkiye’nin onayına tabi değildir. Ülkemiz, geçmişten farklı bir şekilde egemenliğini uyguladığını kanıtladı” dedi.

Miçotakis, Ege’de kurulacak deniz parklarının Yunanistan’ın egemenlik haklarının bir göstergesi olduğunu savunarak, “Amaç, Güney Ege’deki kara sularının korunmasıdır” ifadelerini kullandı.

Miçotakis, Ankara ile ilişkilerde “sakin sular” istediklerini, ancak bunun “güç ve özgüven temelinde, ulusal egemenlikten taviz vermeden” olacağını dile getirdi.

“CASUS BELLİ KALDIRILMALI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile temaslarını sürdürdüğünü, bu görüşmelerin samimi olduğunu ifade eden Miçotakis, “Ancak casus belli’nin (savaş nedeni) mutlaka kaldırılması gerekiyor. Bu tehdit var oldukça ve Türkiye’nin Yunanistan aleyhine revizyonist politikaları sürdükçe, biz de buna karşı pozisyon alacağız” dedi.

Miçotakis, Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin SAFE programına katılımına da değindi:

“Casus belli devam ettiği sürece Yunanistan, Türkiye’nin bu programa dahil olmasını engelleyecektir. Bunu yapma hakkına sahibiz.”

SAFE NEDİR?

SAFE, AB Komisyonunun 19 Mart'ta teklif ettiği, 2030'a kadar askeri harcamaları ve üretimini artırma, ortak savunma projelerine kaynak ayırma gibi unsurları içeren Beyaz Bülten (White Paper) adı verilen stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.

Buna göre, AB fonlarından yararlanabilmek için satın alınan silah sisteminin değerinin en az yüzde 65'inin AB ülkeleri ile Avrupa Ekonomik Bölgesi'ne dahil Norveç, Lihtenştayn İzlanda ve Ukrayna'dan satın alınması şart koşuluyor.

Geri kalan yüzde 35 ise bu ülkelerin dışından gelebilecek. Yüzde 65'lik kısma dahil olmak içinse özel ikili güvenlik ve savunma anlaşması imzalamak gerekecek.